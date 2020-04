Antichi Romani e cura del corpo

Gli antichi Romani e la cura del corpo

Presso i Romani era molto diffusa la cura del corpo; si trattava di un rito fondamentale che comportava che i Romani trascorressero molto tempo alle terme.Negli ambienti delle terme sia gli uomini che le donne si dedicavano ai bagni caldi, ai massaggi con olii profumati e alla ginnastica. Per questo, era molto diffusa la costruzione di terme in tutto l’impero.Le più grandiose, sia per bellezza che per superficie, sono quelle di Caracalla.I bagni, già presenti molto prima dell’epoca imperiale, svolgevano un’importante funzione sociale. Infatti, la visita periodica alle terme costituiva un pretesto per poter acquisire le ultime notizie su Roma e tutte le province. Qui, i magistrati e i senatori si riunivano per discutere di politica, mentre gli imprenditori si ritrovavano per trattare i loro affari. Per molti, era un’occasione per cercare raccomandazioni op favori ed il popolo si ritrovava alle terme per parlare delle proprie questioni private o per fare pettegolezzi.Alla funzione di aggregazione sociale si aggiungeva la possibilità di fare dell’esercizio fisico (come la palestra moderna), un’attività di derivazione greca.Le donne oltre ad effettuare lo stesso percorso dell’uomo, che partiva dalle palestre per arrivare al frigidarium dopo essere passato dal calidarium, lo completavano facendo ricorso ad esperti depilatori che applicavano cerette di pece o creme varie. Esistevano anche i parrucchieri che si occupavano del taglio dei capelli, di montare acconciature molto complicate o di applicare tinture. I Romani non erano a conoscenza del sapone per cui, per lavarsi, ricorrevano alla pietra pomice, alla cenere di faggio, alla farina di fave, a della creta molto fine o alla soda. Si trattava, però, di sostanze che rendevano secca la pelle. Dopo essersi lavati, i romani passavano nello spazio riservato ai massaggi che venivano effettuati con olii profumati, spesso provenienti dall’oriente. Nelle terme esistevano anche appositi spazi per mangiare e delle botteghe che vendevano prodotti esotici. Esisteva anche l’auditorium dove era possibile ascoltare della musica o assistere a delle recitazioni. Era possibile anche trattenersi in biblioteca (le terme di Caracalla ne avevano due, una greca ed una latina), oppure passeggiare lungo i viali alberati dei giardini.