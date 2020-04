La polis aristocratica

Parole greche

Alla fine dell’ VIII secolo a. C. il potere nelle polis era detenuto dalla grandi famiglie aristocratiche, i ghene.Gli Aristocratici possedevano la maggior parte delle terre che facevano lavorare dagli schiavi o dai contadini (Teti).La loro ricchezza derivava inoltre dalla guerra e dalla pirateria, attività considerata onorevole.Accanto alle città-stato esistevano in Grecia stati fondati su base etnica (Stati - ethnos), non su base cittadina. Gli “stati-ethnos” rappresentavano la Grecia “periferica”, arretrata dal punto di vista economico, politico e culturale. Nel corso del tempo acquisteranno, però, sempre maggiore importanza.Il concetto di polis coincide con l’idea di governo comune. Si ha una polis quando si crea uno spazio pubblico, cioè luogo di discussione e di decisione; è un insieme di istituzioni (assemblee) a cui possono partecipare tutti coloro che ne hanno il diritto.L’ideale che guida la polis è espresso nel termine greco isonomia (“legge”) con il significato: “tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge”.- Areté : significa Virtù. Un insieme di valori (forza, coraggio, intelligenza,…) preclusi alla gente comune. Infatti i nobili si chiamano Aristoi cioè “migliori”.- Timè : significa Onore. E’ un altro valore fondamentale di carattere sociale. L’onore era riconosciuto pubblicamente. Si manifestava nei comportamenti pubblicidell’aristocratico come il coraggio in guerra e la saggezza nel prendere decisioni per la collettività.- Agòn : significa Competizione Sportiva, con gli altri nobili. Era un altro dei comportamenti pubblici dell’aristocratico.