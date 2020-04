Poleis - Caratteristiche

Le poleis (o polis)

I due poli della poleis

VIII secolo a. C. - Basileis : Epoca MonarchiaLe prime poleis avevano a capo i Basileus fino al VIII secolo a. C.VII secolo a. C. - aristocratici : fase aristocraticaFino al VII a. C. il potere della poleis era gestito dagli aristocraticiVI secolo a. C. - demos : fase democraticaFra il VII e il VI secolo a. C. il popolo (demos) cerca di affermarsi ed infatti nel VI secolo a.C. ha inizio un periodo democraticoCome si è giunti alla formazione di queste comunità politiche?Si ritiene che nell’ VIII secolo a. C. si siano concretizzati gli esiti di un processo secolare di aggregazione di villaggi in comunità più ampie e strutturate, le poleis appunto. Ciò fu determinato dalla necessità di prendere decisioni collettive.La definizione tecnica di questo movimento di aggregazione è sinecismo (“abitare insieme”) che indica l’unione di entità prima separate in un’unica comunità politica, caratterizzata dalla presenza di confini e di organi di governo.La polis era organizzata intorno a due poli principali:1) L’acropoli (“città alta”) era collocata alla sommità di un’ altura dove si trovavano i principali templi, i tribunali e gli edifici pubblici.2) L’asty (“città bassa”) il cui cuore era rappresentato dall’agorà (piazza).Intorno si trovavano le abitazioni e, oltre le mura, i terreni coltivati enumerosi boschi. La maggior parte delle città greche si trovavano in prossimitàdella costa, sulla quale c’era il rispettivo porto.