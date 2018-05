Organi di governo nella Roma del Basso-Impero

Dal III secoli in poi, l’Imperatore romano è un padrone assoluto che non nasconde più il suo potere assoluto. Esisteva ancora il Senato, ma sole per la forma; esistevano ancora i magistrati, ma la loro funzione, divenuta onorifica, era solo di organizzare dei festeggiamenti. Infine, come scrive Lattanzio, i funzionari cominciavano a diventare numerosi quanto i contribuenti.La persona dell’ Imperatore era sacra ed ogni cosa che egli toccava partecipa alla sua sacralità. Da Diocleziano in poi, i Romani prendono l’abitudine di inginocchiarsi davanti all’ Imperatore e soltanto i favoriti hanno il privilegio di baciare la porpora del suo vestito. Quando ci si rivolgeva a lui, si utilizzava l’appellativo Tranquillitas tua, in quanto la Tranquillità era una divinità. Teodosio, essendo cristiano, rinunciò per primo ad alcune prerogative, fra cui al titolo di Grande Pontefice.Teoricamente il potere imperiale era indivisibile, ma la vastità delle terre da controllare poneva il grave problema del governo. Marco Aurelio aveva già dato l’esempio di una suddivisione del potere poiché aveva associato a lui Lucio Vero, un personaggio insignificante. Diocleziano intense regolarizzare l’istituzione con il sistema della tetrarchia, dato che la capitale dell’Impero era stata trasferita lontano da Roma. Di conseguenza, l’Impero fu diviso territorialmente un due governi affidati a due colleghi della stessa importanza, gli Augusti. Ogni Augusto era assistito da un Cesare che, alla sua morte, gli sarebbe successo con il titolo e la qualità di Augusto e avrebbe dovuto designare un nuovo Cesare.Questa fu la divisione dell’ Impero voluta da Diocleziano:• Occidente :Augusto: Massimiano, con sede a MilanoCesare: Costanzo Cloro, con sede a Treviri• Oriente:Augusto: Diocleziano, con sede a NicomediaAugusto: Galerio, con sede a SirmioUn simile sistema non sopravvisse a Diocleziano