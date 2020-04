Imperatore Tito, amore e delizia del genere umano

Imperatore Tito, l’amore e la delizia del genere umano

Tito Flavio Vespasiano o più semplicemente Tito visse dal 39 all’ 821 d.C.. Era il figlio primogenito di Vespasiano ed occupò il trono imperiale per tre anni, dal 79 al 81d.C., anno in cui morì a soli 42 anni. Egli partecipò a diverse campagne militari fra cui quella in Giudea. Di cui Vespasiano gli lasciò il comando dopo essere stato eletto imperatore.In quel momento, Tito si trovava ad Alessandria d’Egitto.. Raggiunto dalla notizia si affrettò a riunire quattro legioni e a marciare verso la Giudea. Nel 70, le sue legioni circondarono Gerusalemme. Nel mese successivo, il quartieri nord della città erano ormai passati sotto l’occupazione romana per cui la resistenza giudaica fu costretta a rifugiarsi nella città alta e a trovare riparo nel Tempio di Salomone, il massimo centro di culto, ampliato e fortificato qualche anno prima da Erode.. I combattimenti furono molto violenti e tre mesi dopo – nel luglio del 70 – il tempio fu dato alle fiamme ed interamente saccheggiato distrutto. I difensori rimasti all’interno furono massacrati.Nel 71, la conquista di Gerusalemme fu celebrata a Roma con un grande trionfo, a cui partecipò sia Tito che il padre. In quell’occasione, fu fatto erigere dal Senato il celebre Arco di Tito. Nello stesso anno del trionfo, Tito fu investito della potestas tribunicia e dell’imperium proconsulare, diventando anche co-reggente dell’impero. Come imperatore, Tito dette un grande impulso edilizio alla città di Roma: nell’ 80, inaugurò il Colosseo, quindi costruì le terme a lui intitolate, fece riparare numerosi acquedotti e fece riparare molte strade. Egli affidò al generale Agricola la continuazione della conquista della Britannia. Durante il suo regno, si ebbe l’eruzione del Vesuvio (79 d.C.) che seppellì Pompei, Ercolano e Stabia. Morì due anni dopo l’eruzione in Sabina, a causa di un attacco febbrile dovuto probabilmente ad una infezione. Moltissimi Romani piansero la scomparsa del loro imperatore che fu definito “amor sac deliciae humani generis” (amore e delizia del genere umano) e presto fu assunto al rango di una divinità.Di Tito abbiamo un busto marmoreo del I° secolo d.C., conservato nei Musei Capitolini.