Guerre persiane - Cronologia e caratteristiche

Le guerre persiane e l’egemonia ateniese

Le guerre persiane sono state la manifestazione in cui per la prima volta Atene e la Persia si sono scontrate.VI secolo a. C. → in Anatolia, nella Satrapia della Lidia, nel 546 a. C. il ReCiro il Grande sconfisse il Re della Lidia. La caduta sotto ildominio persiano fu sopportato a fatica dai Greci,specialmente perché Dario aumentò i tributi che le polisdovevano versare e favorì l’avvento dei tiranni.499 a. C. → l’insoddisfazione dei Greci espose in una rivolta che iniziò aMileto, sotto la guida di Aristagora. Quest’ultimo chiese aiuto adAtene dove l’assemblea inviò 20 navi; in un primo momento i Greciriuscirono ad ottenere ad ottenere qualche successo ma i Persianiripresero il controllo soffocando la rivolta e incendiando Mileto(494 a. C.)492 a. C. → spedizione del generale persiano Mardomio. Le navi presso il MonteAthos, nella penisola calcidica, fecero però naufragio e laspedizione fallì. I Persiani, però, si riorganizzarono con un’altraspedizione. Quindi la prima guerra fu vinta dai Greci.Un episodio: hemerodromos(“che corre per un giorno”)= messaggeroArriva ad Atene, comunica la vittoria e muore per la fatica.Questo fatto si ricorda con la Maratona: 42 km.490 a. C. → spedizione dei Generali Dati e Artafirme (1^ guerra persiana).Questa flotta persiana raggiunse l’Eubea e da qui l’Attica.Guidati da Ippia (che voleva vendicarsi di Atene), i persianisi attestarono nella pianura di Maratona (a 42 km. da Atene).Gli Ateniesi decisero di affrontare il nemico in campo aperto,chiedendo aiuto a Platea (polis). La battaglia, comandata daMilziade e Aristide per i Greci, con diecimila ateniesi emille plateesi. Vinsero i greci: i persiani, sorpresi da unattacco improvviso, furono costretti a reimbarcarsi. Mentrequesti ultimi circumnavigavano l’Attica per attaccare Atene,Milziade riportò l’esercito davanti alla città. Allora ipersiani si ritirarono e ritornarono nell’Asia.486 a. C. → I persiani si rimettono con Dario I che però muore 5 anni dopo la1^ guerra. Continuò allora Serse. Intanto gli Ateniesi scoprono unaminiera di argento nei pressi del promontorio del Laurio.Questo tesoro avrebbe dovuto essere distribuito a tutta lapopolazione ma Temistocle decise di usarlo per dotare Atene di unaflotta: Legge navale del 482 a. C.(200 trireme: navi così chiamateperché i rematori erano disposti su tre file/piani). Questa flotta,nelle intenzioni di Temistocle, doveva servire a sottomettere l’Isoladi Egina481 a. C. → Lega panellenica formata da Atene, Sparta, Corinto e le altre polisper resistere ai Persiani. Il comando dell’Alleanza fu preso daSparta grazie alla supremazia nell’arte della guerra.480 a. C. → 2^guerra persiana I persiani: l’esercito persiano, guidato da Serse,con 170000 uomini, avanzò verso la Grecia attraversando l’Ellesponto(su un ponte di barche: infatti aveva acquistato delle vecchieimbarcazioni da demolire e le aveva fatte allineare per lungoposizionandoci poi una passerella do legno) e raggiunse la Tracia (giàconquistata nel 513-512 a. C.), la Macedonia e la Tessaglia.I greci: avevano creato una prima linea di difesa al Passo delleTermopili, con 5000 uomini. Quando però videro l’esercito persiano siritirarono gli ateniesi, efocesi e tespiesi e rimasero solo 300spartani guidati dal re Leonida, per obbedienza alla legge.Vennero uccisi tutti sia via mare sia via terra: flotta marina:obiettivo Eubea, capo Artemisio via terra: obiettivo Passo delleTermopiliPer quanto riguarda l’esercito persiano Via Mare, in parallelo con quello Via Terra, i Greci non erano riusciti ad arrestare la flotta. I Persiani, per riuscire a superare la Penisola Calcidica (Monte Athos) e non naufragare come con Mardonio, scavarono un canale artificiale nella “prima penisola” per evitare il pericolo di circumnavigazione.Quindi entrambe la spedizioni erano riuscite ad avanzare.Come potevano fare i Greci per contrastare gli attacchi?Temistocle fece evacuare tutta la popolazione da Atene trasferendola sulle Isole di Salamina ed Egina (bambini, donne ed anziani). Gli uomini restarono con la flotta.Quando Serse arrivò ad Atene saccheggiò e distrusse tutto, prendendo il possesso della città.Temistole intanto prepara la riscossa ma gli Spartani non lo aiutano perché sono impegnati in una battaglia navale contro i Persiani.Nell’ Attica Serse si fa preparare un trono, convinto di vedere il successo dei Persiani.Temistocle decide di iniziare la battaglia a mezzo pomeriggio, quando manca poco al tramonto e quando il vento soffiano da ovest verso est: a favore dei Greci e a sfavore dei Persiani.