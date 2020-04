Civiltà ellenistica - Cronologia e caratteristiche

La civiltà Ellenistica

Dopo la morte di Alessandro Magno tutto il suo impero venne diviso in 4 regni (Regni ellenistici), comandati dai diadochi:1) Regno dei Seleucidi ( o Regno di Siria perché la capitale era in Siria).- era il regno più grande e il suo nome derivava dal suo fondatore Seleuco.- comprende la zona del Fiume Indo, la Costa Mediterranea e la Costa Anatolica.- denominazione degli stati: Terra di Canaan,Media, Persia, Anatolia, Siria,Mesopotamia, Bactriana e Sogdiana che corrispondono agli attuali : Iran, Siria, Iraq,Palestina, parte della Turchia, Afganistan e Uzberkistan.2) Regno dei Tolomei ( con capitale Alessandria).- il regno deve il suo nome alla dinastia molto lunga di Tolomeo- comprende l’Egitto, la Costa Siro-palestinese ed alcune parti dell’Asia Minore.3) Regno di Macedonia ( con capitale Pella)- il suo nome deriva dalla dinastia degli Antigonidi di Antigono (generaledell’esercito ferito in battaglia in cui perse un occhio)- è il regno più povero economicamente (stato periferico)4) Regno di Pergamo (con capitale Pergamo)- è governato dalla dinastia degli Attalidi da Attalo I- comprende la parte ovest dell’ Anatolia- si è reso indipendente dal Regno dei Seleucidi* Il Regno dei Seleucidi si divide in tre parti tra la fine del III° secolo e l’inizio delII° secolo a. C. (compreso):- Regno Greco-Bactriano formato dall’unione della Bactriana e della Sogdiana- Regno dei Parti zona della Mediaquindi il Regno dei Seleucidi viene ridotto alla Siria, alla CostaMediterranea (Libano ed Israele), l’Iraq, il sud dell’ Iran ed il norddell’Arabia Saudita.* I Regni avevano una monarchia assoluta. Il Re era ritenuto sacro e filantropo(capace di governare per il bene del suo popolo)* Le polis si divisero in:Lega Etolica (da Etolia)Lega Achea (da Acaia)* Ogni polis avevano l’Acrocopoli, l’Asty, con l’Agorà dove si riunivano leEkklesie (assemblee del popolo), ed erano collegate a funzioni sociali.Ad esempio: Acropoli = religione / Asty = politicaQuesto modello urbano venne esportato nel Regno di Alessandro e vennero fondatecittà come poleis (con acropoli, agorà, porto,…)Cosa cambia?Nelle polis greche a queste spazi erano riservata delle determinate funzioni; invece nelle Città del Regno di Alessandro non esisteva il confronto democratico ma venne solamente copiato un modello. Infatti nelle città c’erano monarchie assolute. Tutte le città fondate da Alessandro avevano il suo nome (Alessandropoli, Alessandria Escate)Il greco diventa la lingua più usata e più importante; era però diviso in dialetti e si cercò, quindi, di trovare una lingua uguale da tutti, limitando le differenze interne dialettali.Nacquero numerosi musei e biblioteche.