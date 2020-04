Guerra del Peloponneso - cronologia

La Guerra del Peloponneso e la crisi della polis

La Lega di Delo aveva un atteggiamento aggressivo, modi esagerati e dava fastidio soprattutto agli Spartani.Nel 413 a. C. inizia il conflitto tra Atene e Sparta che durò per 27 anni.Gli Spartani si spostano a nord, nell’Attica e assediano Atene, che avevaappena finito di costruire le “Lunghe Mura”.Così gli Spartanisaccheggiano i campi coltivati ma non riescono ad entrare nella città.Questo dura per 27 anni.Nel 430 a. C. ad Atene scoppia un’epidemia di peste (tifo). Gli Ateniesi sonointrappolati” dalle mura e dagli Spartani al di fuori di esse. La peste sidiffonde i modo rapidissimo, molta gente muore, compreso Pericle. Alsuo posto entra Cleone, un popolano dai modi rudi e rigidi, egli faproseguire il conflitto per alcuni anni (tra alti e bassi).Però lo scenario cambia perché gli Spartani, spostandosi più a nord, trala Tessaglia e la Penisola Calcidica, colpiscono gli alleati degli ateniesi .Nel 422 a. C. gli Ateniesi inseguono gli Spartani ed ha inizio la “Battaglia diAnfipoli” con Cleone (Atene) contro Bràsida (Sparta). Muoiono entrambi.Nel 421 a. C. viene stipulato l’ armistizio: “Pace di Nicia”415 a. C. Alcibiade, nipote di Pericle, convince l’ assemblea popolare di accettare le richieste d’aiuto da Segesta, città siciliana, alleata di Atene.Così riapre il conflitto: lo scenario è in Sicilia. Segesta è in opposizione con la città di Selinunte, la quale è alleata con Siracusa che a sua volta è aleata con Sparta. Segesta chiede aiuto ad Atene la quale accetta di intervenireperché, in tal modo, può colpire degli alleati di Sparta e promuovere unapolitica anti-spartana. L’obiettivo di Atene è quello di preparare una spedizione navale per aiutare Seresta contro Selinute ma soprattutto contro Siracusa perché è una città forte e conosciuta.Il personaggio più motivato che guida la spedizione è Alcibìade perché ha unottimo motivo per “mettersi in mostra. Prima della partenza, però, vengonotrovate, ad Atene, delle statue del dio Ermes (Erme) sfregiate (atto divandalismo).La colpa viene attribuita ad Alcibìade. Quest’ultimo prova un tale rancore chedecide di abbandonare la spedizione e passa dalla parte degli Spartani,rivelando ad essi tutte le strategie tattiche di Atene. Gli ateniesi partonocomunque con a capo Nicia. Prevalgono gli Spartani: molti ateniesi furono fattiprigionieri e messi nelle latomie (prigioni di pietra).413 a. C. il fallimento in Sicilia fu un colpo durissimo per Atene, al quale si aggiunse una crisi politica.Sparta comprese che era l’occasione giusta per assestare al nemico il colpodecisivo nell’Egeo.Perciò chiese aiuto ai Persiani: Dario II accetta e manda le navi.411 a. C. vengono rimosse le istituzioni demoratiche e questo fa comodo agli Spartani perché si sta insturando un governo aristocratico come il loro. Atene aveva avuto tutti governi democratici mentre Sparta aveva un’ Oligarchia. Per cuigli spartani appoggiavano gli aristocratici. Per questa ragione cercano di farinstaurare ad Atene un governo aristocratico.La crisi ateniese portò addirittura alla caduta delle istituzioni democratiche,anche se per poco tempo: infatti arrivò Alcibìade che diventò stratega. Eglifece alcuni lavori ma anche molti insuccessi, finché gli ateniesi lo cacciarono.Nel frattempo la guerra prosegue e gli spartani possono contare sull’ aiuto deipersiani e della flotta navale.404 a. C. Sparta vince con Lisandro a Egospotami, nonostante Atene avesse vinto per ben due volte.Dopo la 3^ fase ad Atene vengono imposte delle condizioni di pace molto dure:1) smantella le istituzioni di governo e viene instaurato quello aristocratico (30 tiranni da Crizia); si riformula il codice legislativo della città ma finisce con l’essere troppo duro per i democratici. Fortunatamente questa fase dura solamente un anno: nel 403 a. C. Trasibulo riporta la democrazia.2) consegna la flotta agli spartani (consevandone solo una minima parte)3) si smantellano le “Lunghe Mura”4) si smantella la “Lega di Delo” e tutte le città dell’Egeo che vi avevano aderito passano alla “Lega del Pelopnneso” presieduta da Sparta.