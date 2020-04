Grecia - VIII secolo a.C.

VIII secolo a.C. in Grecia

Il potere aristocratico

Il demos

I capi dei Ghene aristocratici controllavano tutte le istituzioni della polis. Ad essi era riservata la carica di Arconte (“governo”), cioè la figura, spesso più di una, incaricata del governo della città.Nel VII secolo a. C. il Demos rivendica la rappresentatività politico all’interno della “polis”: in una città con gli aristocratici al potere, gli altri strati della popolazione vogliono un ruolo importante nella gestione della vita sociale.1) anche grazie alla crescita demografiche degli artigiani, i contadini ed icommercianti si arricchiscono e vogliono avere il diritto di gestire le scelteper la vita nella polis. Questo fu uno dei primi segni contro questa forma digoverno.2) Introduzione falange oplitica: infatti le persone che rimasero in Grecia (dopoil fenomeno della sovrappopolazione) erano più determinate a difendere la pocaterra che avevano e per farlo diventavano di conseguenza più militarmentepreparati.3) Introduzione delle legislazioni scritte: i contadini, i commercianti e glistrati più bassi della società avevano notato che gli aristocraticiinterpretavano le leggi solo per favorire i loro interessi poiché nonesistevano leggi scritte. Così tra il VII e VIsecolo a. C. in moltissime polis si diffusero le legislazioni scritte.4) Affermazione della figura del Tiranno, cioè colui che prendeva il potere e chedifendeva il popolo e “lavorava” in contrasto con gli aristocratici. Questafigura si affermò proprio perché aveva l’appoggio di tutto il popolo (demos).5) Introduzione della moneta: le prime monete sono state trovate ad Efeso ederano di forma circolare o allungataobelòs = spiedo = di piccolo taglio / di poco valorela moneta con la civetta → simbolo di Atenela moneta con il cavallo alato → città di Corinto