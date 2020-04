Grecia - misteri eleusini e mito di Demetra

I misteri eleusini ed il mito di Demetra

I misteri eleusini

Mito di Demetra

Sono le più famose tipologie di mistero conosciute in Grecia perché si tenevano in una località chiamata Eleusi (a 10 km da Atene). Qui c’era un santuario presso il quale si facevano le celebrazioni due volte all’anno. Tali celebrazioni facevano riferimento a Demetra (dea dell’agricoltura).Il mistero indica un tipo di esperienza spirituale che comprende alcune pratiche ed alcune forme di culto con delle celebrazioni religiose.“Mistero” deriva da muo= verbo = “io sto in silenzio”; infatti era questo l’atteggiamento che bisognava avere con il divino (stare in silenzio).Demetra, dea dell’agricoltura, aveva avuto con Zeus una figlia chiamata Persefone.Quest’ultima viene promessa sposa da Zeus al Re degli Inferi, chiamato Ade, che è innamorato di lei (Zeus gli dà il suo benestare).Nonostante la promessa, Ade rapisce Persefone e la porta con sé nel mondo dei morti.Demetra, quando viene a conoscenza della decisione di Zeus, decide di abbandonare l’Olimpo. Di conseguenza la sua azione sui raccolti svanisce: la terra non produce più nulla. Allora Zeus, per rimediare, decide di intervenire e si reca da Ade, chiedendogli di lasciar tornare Persefone sulla terra, anche se per poco tempo. Giunsero così ad un compromesso: per la parte in cui la terra è produttiva (estate) Persefone sta con la madre Demetra, mentre per il restante parte dell’anno, quando la terra non produce e non viene coltivata (inverno) sta con Ade.Questo mito rappresenta l’alternarsi ciclico delle stagioni, il susseguirsi dei cicli produttivi. Per questo Demetra viene adorata, proprio perché essendo la dea dell’agricoltura, permette questo.I misteri eleusini venivano fatti come rito per Demetra: estate ed inverno.La sala era oscurata, al buio e ad un certo punto compariva la statua di Demetra: modo per rivivere la fase di contatto tra la divinità e l’uomo.A queste celebrazioni potevano partecipare tutti anche le categorie sociali che non contavano a livello politico e religioso (donne e uomini schiavi).