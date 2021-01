Video appunto: Grecia antica - Meteci

I meteci

Nella Grecia antica, soprattutto ad Atene, il termine “meteco” indicava uno straniero residente che faceva parte della classe sociale degli uomini liberi, ma distinta da quella degli altri cittadini e dagli schiavi. Il termine si ritrova anche nel francese moderno “le métèque” che indica uno straniero, spesso di razza mediterranea e quindi con una connotazione dispregiativa.I meteci erano privi di diritti politici, giuridicamente incapaci dio possedere beni fondiari; erano obbligati ad appoggiarsi ad un protettore o patrono, il quale li rappresentava in tutte le questioni pubbliche e private, nei processi e nelle cause.. Come contropartita di tale protezione, essi erano soggetti ad un’imposta particolare chiamata “metoikion”(=μέτοικος). L’importo annuale di 12 dracme veniva ridotto a 6 nel caso di donne nubili o con un figlio ancora minorenne. Prestavano servizio militare, ma soltanto in determinati corpi armati. Poiché non potevano possedere beni immobili da cui trarre un guadagno, essi si dedicava a mestieri o professioni che di solito i cittadini greci rifiutavano; in modo particolare, tenevano un’attività commerciale. Pur essendo esclusi da molte funzioni e cariche politiche, tuttavia potevano diventare appaltatori di imposte. Era consentito loro di partecipare alla cerimonie religiose, ma erano esclusi dal sacerdozio. Nel periodo aristocratico ad Atene non esistevano meteci; essi cominciano ad affluire in Attica dall’epoca di Solone in poi dato che lo Stato aveva bisogno di loro per attirare capitali ed attive figure di mercanti e banchieri in grado di portare un contributo alla vita economica e culturale delle città. Gli storici hanno rilevato che il censimento del 309 a.C, attesta la presenza di 20.000 cittadini di cui il 50’% è costituito da meteci. Il meteco che si distingueva per particolari servizi resi allo Stato, veniva ricompensato con elogi oppure con il diritto di diventare proprietario di beni immobili, come case o terreni. Poteva anche essere esonerato dal versamento del metoikion. Qualche volte poteva anche ottenere il diritto di piena cittadinanza, ma questo era accordato individualmente, e mai a gruppi onde evitare il pericolo che si formasse uno Stato nello Stato. Uno schiavo affrancato poteva essere incluso nella classe sociale dei meteci.