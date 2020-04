Greci - lingua, religione, giochi sacri

Cos’hanno in comune i Greci

I santuari

1) La lingua → I Greci parlavano un numero davvero molto elevato di dialetti ecoloro che non li parlavano venivano considerati consideraticome persone che non erano in grado di parlare, chiamati quindibarbari, derivante dai termini “borbottare”, “bofonchiare”2) La religione → I Greci sono politeisti; la loro religione veniva chiamata"olimpica" perché tutte le divinità si trovavano sul monteOlimpo.Essa aveva un carattere “pratico” e rituale.3) I giochi sacri → Questi giochi sacri consistevano in gare di atletica ma allostesso tempo anche in gare poetiche, dedicate al canto edalla poesia e ai quali tutti i Greci partecipavano. I giochipiù importanti erano: olimpici, nemei, pitici, ed istmici.I santuari erano i luoghi di culto comuni a più poleis e di solito erano situati in territori autonomi; disponevano di un proprio clero e di un tesoro che i sacerdoti amministravano.Per difendere i santuari e la loro autonomia nacquero dei gruppi di città, chiamati Anfizionie (diventarono poi politiche).Prima di fare qualsiasi cosa i Greci compivano un rito per ottenere il favore divino: si eseguivano sacrificio, immolando uno o più animali; si consultavano gli oracoli o si scrutavano le viscere degli animali.