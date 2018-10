Fine Delle Gerre Persiane

La fine delle Guerre persiane

Dopo la duplice sconfitta della Persia nel 490 e nel 480-479 a.C., i Greci vollero prendere delle precauzioni nel caso in cui i persiani avessero riattaccato in futuro (visto la vastità dell'impero persiano che era in grado di mobilitare le risorse umane e i materiali per riprendere la guerra).Così si decise, nel 477 a.C., di formare lache comprendevano poleis della Tracia, Asia Minore, alcune isole del mar Egeo e l'Attica (per volontà di Temistocle); esse erano sotto il controllo di Atene (visto che aveva contribuito alla vittoria contro i persiani e che potevano rivendicare tale ruolo).Si stabilì che la cassa federale fosse posta a Delo, dove si trovava il tempio d'Apollo, un luogo sacro per i Greci.Atene, Ochio, Mitilene e Samo, le città più importanti e più ricche della Lega, dovevano fornire navi e soldati, mentre le altre dovevano versare unannuale in denaro. Sparta, invece, restò fuori dalla alleanza antipersiana e formò la, un'alleanza prevalentemente militare fra le poleisdel Peloponneso.Anche se Sparta e Atene avevano combattuto insieme nella seconda guerra persiana, il costituirsi di due aree geografiche diverse poneva le premesse per una possibile rivalità e un futuro conflitto, che non tardò ad arrivare.