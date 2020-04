Atene - Battaglia Salamina

Battaglia di Salamina

Atene nel V secolo a. C. Imperialismo e democrazia

Le navi greche erano leggere e maneggevoli mentre quelle persiani pesanti e più difficili da manovrare.Quindi con il vento e il sole a favore, la costa stretta e le navi piccole i Greci vincono.In questo modo Temistocle vince anche la 2^ guerra persiana.Serse torna in Libia lasciando in Grecia 170000 soldati che, però, non combattono più e rimangono sotto agli ordini di Mardonio.479 a. C. → Mardonio punta sul Peloponneso ma viene sconfitto a Platea.Le navi persiane, colte di sorpresa vicino a Mileto vengonodistrutte.Fine della seconda GuerrapersianaI Greci interpretarono le guerre persiane come un conflitto di civiltà e videro nellla loro vittoria il trionfo della libertà con i valori del cittadino-soldato (oplita) e la consapevolezza di appartenere ad una civiltà e ad una cultura comuni.I Persiani rimangomo comunque un avversario temibile.A capo della lega ora c’è Atene e non più Sparta.478 a. C. → Lega di Delo, chiamata così perché la sede era nell’Isola di Delo eguidata da Atene. Atene, infatti, per preparare un piano di difesacontro i Persiani organizza una coalizione fra le città grechechiedendo ad esse la disponibilità di uomini e navi per un eventualeattacco dei nemici. Per cui le città marittime sono tenute a dare aquesta coalizione soldati e navi per contribuire alla costituzione diquesto corpo d’armata. Le città che non avessero avuto uomini o navi adisposizione avrebbero dovuto dare dei contributi in denaro. Lacaolizione aveva sede a Delo (dove era situato il Santuario dedicatoal dio Apollo). Qui era stata posta una cassa in cui si raccoglievadenaro per la coalizione. Facevano parte della coalizione: Atene,l’Isola Eubea, la Penisola Calcidica, e tutte le città della costa ddell’Anatolia (Eoli, Ioni e Dori).471 a. C. → Cimone riuscì a far ostracizzare Temistocle e governò fino al 462a.C.462 a. C. → predominio dei democratici con Efialte dopo l’ostacizzazione diCimone da parte sua.461 a. C. → Efialte viene assassinato. Sale al potere Pericle.