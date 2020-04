Ebrei - cronologia dettagliata

Gli Ebrei

VII – II secolo a. C. → redazione testi Antico Testamento (parte della Bibbiaprecedente alla nascita di Gesù)XVIII secolo a. C. → un popolo di origine semitica si sposta da Ur a Canaansotto la guida di AbramoXVII secolo a. C. → una parte delle tribù ebraiche si sposta in Egitto1250 a.C. → esodo (uscita degli Ebrei dall’Egitto) guidati da Mosè1200 a. C. → arrivo di Ebrei e Popoli del Mare a Canaan1200-1020 a. C. → “Età dei Giudici”: le dodici tribù in cui era diviso ilpopolo ebraico ed erano governate da un giudice.Diventano stanziari.1020-100 a. C. → Saul è re1000-960 a. C. → Re David/Davide960-922 a. C. → Salomone (figlio)922 a. C. → divisione Regno di Israele: nord e sudla capitale del Regno del Nord è Samariala capitale del Regno del Sud è Gerusalemme722 a. C. → gli Assiri conquistano il Regno del Nordcattiveria assira: prigionia587 a. C. → i Neobabilonesi conquistano il Regno del Sud, oltre aquello del Nord;gli Ebrei vengono deportati a Babilonia sotto il governodi Nabucodonosor539 a. C. → gli Ebrei vengono liberati dal Regno del Sud e ritornanoin Israele, sotto l’ Impero Persiano di Ciro il Grande70 a. C. → i Romani conquistano e distruggono il tempio diGerusalemme: ha inizio la diaspora ebraica