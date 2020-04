Civiltà dell'indo - schema e cronologia

Civiltà dell'Indo

4000 a. C. → tracce di una civiltà fluviale nella zona del fiume Indo1900-1300 a. C. → nascita dell’InduismoVI secolo a. C. → sviluppo dell’Induismo nella forma attualeIn questa zona, simile alla Mesopotamia, si sviluppò l’agricoltura, diffondendosi verso il 4000 a. C.La struttura del villaggio conobbe un’evoluzione di tipo urbano come testimoniano i resti di due grandi città distanti tra loro ma collegate dall’Indo: Mohen-Jo-Daro e Harappa.Sempre in questo periodo si diffuse la religione induista, che in seguito si divise in due settori:il vedismo: chiamato così da “veda”, libro sacroil brahmanesimo: chiamato così da “brahma”, creatore dell’UniversoL’Induismo si può definire una religione politeista poiché ha tante figure divine.Si caratterizza dal fatto che i fedeli potevano adorare una sola divinità. In totale erano 330. La divinità di maggiore importanza era Brahma (o Visnù o Shiva) ed era un unico dio con tre identità distinte che venivano identificate in base alle loro prerogative:Brahma → creatore dell’UniversoVisnù → protettore degli esseri viventiShiva → distruttore del mondo alla fine dei tempiNell’ Induismo sono presenti diverse forme di teologia: correnti di pensiero politeiste, monoteiste e ateiste (religione senza dei).I testi sacri dell’Induismo sono:i Veda, le Upanishad e i Mahabharataovvero tre raccolte che corrispondono a tre bibbie.