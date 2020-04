Atene - tiranno Pipistrato

I tiranni (Pipistrato– Ippia)

Tiranno Pipistrato

- Politica culturale:

- Politica interna:

- Politica estera

Le riforme di Solone, però, non riuscirono a pacificare Atene dove nacquero nuovi conflitti tra i nobili e il demos. Questa situazione, con momenti di anarchia, favorì l’avvento della tirannide (VI-VII secolo a. C.) che era a favore del popolo e contro il potere aristocratico. Dal 546 al 538 a. C. si afferma il tiranno Pipistrato, con iniziative politiche culturale, interna ed estera.- vengono messi per iscritto i poemi omerici- vengono introdotte le feste religiose Panatee e la feste Diomisie (alternative)- hanno inizio anche le prime rappresentazioni teatrali pubbliche- vengono promossi i Culti Eleusiniintroduzione tasse (decima): 1/10 del raccolto che un privato produce deve esseredato alla polis, che lo usa per due scopi principali- il finanziamento ai piccoli proprietari terrieri- i lavori pubblici per la costruzione di grandi opere (Tempio per Atena sull’Acropoli)- favorì lo sviluppo dei commerci- portò Atene a controllare alcuni punti tra cui l’Eleponto (Stretto dei Dardanelli)- introdusse la moneta ad Atene (dracma)Alla morte di Pistrato il potere passa al figlio Ippia (528 a. C.), con il quale regnò la pace fino a quando, con la morte del fratello Ipparco, la tirannide divenne più dura.Ippia fu poi costretto ad allontanarsi (favorito dagli Spartani) a causa di un colpo di stato, nel 510 a. C.In seguito ci fu un governo di tipo democratico.