Atene - Prima legislazione scritta

La prima legislazione scritta

La situazione dei piccoli proprietari terrieri

Il Demos non aveva poteri nell’Atene aristocratica.L’assemblea “Ekklesìa” riuniva tutta la popolazione ma aveva in origine un ruolo estremamente limitato.( Ecclesìa = “chiamare da tutte le direzioni”)Nel 624 a. C. per tentare di riappacificare la città, Dracone introdusse le prime leggi scritte, in modo che si riducesse il potere dell’aristocrazia e si rafforzasse quello dei cittadini.Nel VII secolo a. C. la situazione di chi possedeva un piccolo appezzamento di terra e che produceva per la vendita poteva essere rischiosa perché:- in caso di guerra il piccolo proprietario terriero doveva andare a combattere e, mentre era impegnato nella campagna militare la sua terra non sarebbe stata coltivata da nessuno. Di conseguenza, al suo ritorno dalla guerra, non trovava il raccolto e quindi nulla da vendere. Per sopravvivere, quindi, il piccolo proprietario terriero doveva chiedere un prestito (in denaro o in beni) ai grandi proprietari terrieri più ricchi ed in grado di far coltivare la propria terra da altre persone in caso di assenza per la guerra. Tuttavia, i loro sforzi per far ripartire la loro attività non andavano sempre a buon fine: poteva capire un’annata con un raccolto scarso oppure un’altra chiamata alle armi che interrompeva la ripresa dell’attività. Se il piccolo proprietario terriero, non potendo restituire il prestito, il suo creditore si appropriava delle sue terre facendo valere il diritto dell’ipoteca oppure riducendo in schiavitù il debitore.In tal modo, in Grecia, una grande quantità di persone perde o la proprietà o la libertà.Questa situazione è talmente grave ad Atene che si decide di cercare un rimedio.Solone trova una soluzione.