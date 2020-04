Atene - Dopo Guerre persiane

Politica ad Atene nel V secolo a. C. dopo le guerre persiane

Dopo il 479 a. C. si creano due partiti: i moderati e i democratici.I moderati sono gli aristocratici, favorevoli ad una politica di opposizione con la Persia, favorevoli all’alleanza con Sparta.I democratici sono i rappresentanti del popolo, vogliono una politica di opposizione con la Persia e sono contrari all’alleanza con Sparta.Per tutto il V secolo a. C. la popolazione ateniese verrà condizionata dai leader dei democratici e dei moderati.Dal 479 al 477 a. C. i moderati e i democratici operano abbastanza in accordo e in questo periodo viene costituita la Lega di Delo. I capi dei dueschieramenti sono: Aristide per i moderati Temistocle per i democraticiDal 477 al 471 a. C. prevalgono i democratici di Temistocle. In questo periodo, molto probabilmente, si iniziarono a costruire le nuove mura di Atenefortificazione) che verranno poi completate con la costruzione delle “Lunghe Mura” per collegare la città con il porto del Pireo.In questo modo le merci potranno arrivare direttamente dal porto alla città, in sicurezza da eventuali nemici.Nel 471 a. C. Temistocle viene ostracizzato (esiliato- da “òstrakon”, pezzo dicoccio su cui si scriveva il nome della persona che si voleva esiliare).Dal 471 al 462 a. C. finisce la fase democratica. Il controllo dell’opinione pubblica della città e delle conseguenze politiche viene assunto dai moderati,guidati da Cimone, figlio di Milziade. Essendo un moderato mette in atto i punti della sua politica (es. apertura verso Sparta).Dal 475 al 474 a. C. incomincia la 3^ Guerra Messenica, che scoppia in seguito aduna insurrezione degli Iloti. Cimone, per tener fede alla sua politica filo-spartana andò ad aiutare gli Spartani, ponendosi a capo di un contingente militare (esercito). Però il suo aiuto non ebbe un grande successo e così Cimone venne vergognosamente congedato dagli Spartani.Nel 462 a. C. visto l’insuccesso a Sparta nella guerra messenica Cimone venne esiliato. Così finì la fase dei moderati; ritorarono i democratici con Efialte (dal 462 al 461 a. C.) che toglie i poteri all’Aeropago (ex Arconti) ma venneucciso da una congiura organizzata dagli aristocratici.Dal 461 al 429 a. C. regna PericleDal 429 al 422 a. C. la leadership ad Atene è assunta da Cleone, nuovo capo del partito dei democratici dopo la morte di Pericle.Dal 421 al 415 a. C. ad Atene domina il gruppo dei democratici con a capo Alcibìade.Dal 415 al 411 a. C. Alcibìade lascia Atene ma restano comunque al potere idemocratici.Dal 411 al 410 a.C. rientra Albibìade.Nel 411 gli Aristocratici riprendono il potere ed eliminano le istituzioni democratiche( no arconti, bulè,…) e al posto di esse viene insediato il “governo dei 400” (400 persone). Con il rientro di Alcibìade ritornano le istituzionidemocratiche.Dal 411 al 404 a. C. il potere, ad Atene, rimane ai democratici.Nel 404 a. C. Atene viene sconfitta durante la Guerra del Peloponneso e siinstaura il Governo dei 30 Tiranni (aristocratici).Nel 403 a. C. con un colpo di stato del generale Trasibùlo i democratici tornano a governare Atene.