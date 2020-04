Atene - Clistene

Clistene

Arconti e strateghi

Nel 508 a.C. Clistene divenne Arconte.Grazie a lui tutti poterono partecipare al potere politico, anche se in piccola parte.Clistene fece una riforma che porta il suo nome, “Riforma di Clistene”, che stabiliva la ripartizione del territorio dell’Attica.La riformaL’Attica venne suddivisa in tre zone:1) la città2) l’interno3) la costaOgni zona fu ulteriormente divisa in dieci unità amministrative chiamate Trittìe.Ogni Trittìa era ancora suddivisa in piccole unità chiamate Demi.Lo scopo di Clistene era quello di organizzare le tribù in modo che ognuna di esse avesse una popolazione omogenea:città: aristocraticiinterno: contadinicosta: pescatori e commercianti[h22]Il bulè[/h2]Oltre all’Assemblea c’era anche un altro organo molto importante, il Bulè, formato da 500 persone. Il suo compito era quello di preparare la bozza delle leggi da sottoporre poi al parere dell’ Ekiclesia (assemblea del popolo) che le avrebbe dovute votare.I 500 membri non lavoravano tutti insieme, ovviamente, ma a gruppi di 50 persone per volta, i quali si avvicendavano ai lavori di quest’assemblea, ogni Pritania, cioè periodo dell’anno che dura circa 35 giorni.Le 50 persone provenivano da tutte le tribù, per garantire il ricambio continuo delle persone che lavoravano nella Bulè e non si poteva partecipare alla Bulè più di due volte .Le funzioni di governo della città erano suddivise in circa 700 magistrature.I magistrati più importanti erano gli Arconti, scelti da ogni tribù, 10 per ognuna di esse ( a differenza di Solone, Clistene aggiunge un Arconte, che ha la funzione di segretario). I magistrati vengono eletti per evitare favoritismi; l’unica carica che non veniva decretata tramite elezione era quella dello Stratega, che costituiva l’esecutivo militare (iniziative belliche).I diritti politici erano limitati ai cittadini maschi, con esclusione, ovviamente di donne, di schiavi e stranieri