Atene - Solone e riforma timocratica

Solone

Riforma timocratica (delle istituzioni)

Solone venne eletto Arconte nel 594 a. C. per fare da mediatore nei confini in città.Egli prese importanti decisioni:- abolì le ipoteche (debiti di cui le piccole proprietà erano gravate)- soppresse la schiavitù per i debitorigli aristocratici ne portarono importanti conseguenze ma la povera gente potè risollevarsi.In base al censo (ricchezza) i cittadini venivano divisi in quattro gruppi.1) Pentacosiomedimni: coloro che avevano un reddito annuale di almeno 500 medimni di cereali2) Cavalieri : coloro che avevano un reddito annuale di almeno 300 medimni3) Zeugiti : coloro che avevano un reddito annuale di almeno 200 medimni4) Teti : coloro che avevano un reddito annuale inferiore a 200 medimni1) e 2) : sono abbastanza ricchi per comprarsi e mantenere un cavallo.In guerra erano avvantaggiati: più scudi e armi3) e 4) : non sono ricchi e possono permettersi un armamento di poca qualitàe combattono a piedi, naturalmente sono molto svantaggiatiQuesta piramide era la stessa anche dal punto di vista politico:1) e 2) hanno il diritto di diventare Arconti.Lo scopo della riforma era indirizzare la gente a dei compiti di stato.Inoltre tutti i cittadini di età maggiore ai 30 anni potevano far parte dell’ Eliea, il tribunale popolare.Nella società ateniese, per definire la posizione delle persone nella società, le cose più importanti erano:- quanto ogni persona guadagnava- quanto ogni persona combatteva- quanto ogni persona “contava” nella società.L’Atene di Solone era una timocrazia, cioè un regime governato dai più ricchi.