Acquedotto romano

Acquedotti romani

Introduzione e dati generali

Struttura e funzionamento

Gestione degli Acquedotti

I Principali Acquedotti di Roma

Aqua Appia

Anio Vetus

Aqua Marcia

Aqua Tepula

Aqua Iulia

Aqua Virgo

Aqua Alsietina o Augusta

Aqua Claudia

Anio Novus

Aqua Traiana

Aqua Alexandrina

L'acqua è sempre stata, per tutte le popolazioni del mondo antico, unelemento essenziale per il benessere della città. Fino al VI secolo a.C. ,Roma si rifornì d'acqua dalle fonti naturali, ma con l'ingrandimento dellacittà e l'incremento demografico, esse non erano più sufficienti. Così iRomani costruirono un ingegnoso sistema di acquedotti, tanto celebre cheRoma fu chiamata "la regina delle acque". Degli acquedotti possiamoleggere in molte opere di storici. In particolare, sappiamo tutti i datiriguardanti la storia e il funzionamento degli acquedotti grazie a Frontino,che fu curator aquae e che scrisse un trattato, "De aquis urbis Romae",giunto fino a noi.Il primo acquedotto fu costruito nel 312 a.C., e dopo di esso furonocostruiti un totale di 11 acquedotti in un arco di 500 anni. Gli acquedottierano proprietà dello stato a servizio della popolazione. La disponibilitàpro capite di acqua era pari al doppio di quella attuale; Roma disponeva di1300 fontane pubbliche, 15 fontane monumentali, 900 piscine, 11 termee 5 laghi artificiali, alcuni usati per i giochi pubblici. Le diramazioni degliacquedotti erano in tutto 19, e a Roma giungevano ogni giorno 750milioni di litri di acqua potabile. In totale, gli acquedotti avevano unalunghezza pari a 420 chilometri.Era illegale inquinare gli acquedotti o collegarsi al canale senza pagare untributo. Pochi patrizi, infatti, avevano l'acqua disponibile a casa.I Romani non furono i primi a costruire acquedotti; anche gli Egizi e iBabilonesi costruivano canali per portare acqua alle città, anche se contecniche un po' rudimentali.La prima questione da affrontare per costruire un acquedotto era lasorgente; il Tevere aveva acque molto sporche, ma le colline checircondavano Roma avevano molte sorgenti naturali adatte. Bisognavatenere in considerazione la qualità dell'acqua, della quantità, dellaregolarità del flusso, ma sopratutto, della quota al punto di captazione.Infatti il flusso dell'acqua era regolato solamente dalla forza di gravità, eper tutto il tragitto dell'acquedotto vi era una costante pendenza, dimedia del 2%. Per calcolare la pendenza si usavano strumenti come ilchorobates e la dioptra.Alla sorgente un bacino formato da delle dighe incanalava l'acqua in ununico condotto; nel caso di sorgenti sotterranee, venivano scavati pozzi ocunicoli. Prima di essere incanalata, l'acqua passava per le piscinaelimariae, delle vasche di decantazione dove l'acqua scorreva a velocità piùlenta modo che i sedimenti si depositassero sul fondo. Queste vasche sitrovavano anche lungo il corso dell'acquedotto.Lontano dalle città, generalmente l'acqua scorreva in canali sotterranei. Ilcanale dell'acquedotto si chiamava specus, ed i rivestimenti delle paretiinterne erano di un materiale impermeabile e resistente formato daterracotta, calce e il pozzolato, una polvere vulcanica che favoriva lasolidificazione del materiale. Lungo lo specus erano presenti degli sfoghi,cosicché, in caso di piena, le pareti non si sarebbero danneggiate.Lungo il canale sotterraneo, in superficie erano poste delle pietre, dettecippo, che segnalavano la presenza dell'acquedotto. Era vietato avvicinaria più di 5 metri alle pietre.Per mantenere la pendenza costante, ogni 32 metri erano posti dei pozziverticali. Se l'acqua doveva, a causa della morfologia del territorio scorrere in superficie, lo specus era ricoperto da una pietra piatta.Succedeva che la pendenza dello specus fosse eccessiva e quindi il flussoimpetuoso, così si costruivano dei muri sui quali viaggiava l'acqua perregolare la pendenza. A volte i muri non bastavano, e visto che essi nonpotevano superare i due metri, i Romani utilizzarono un elementoarchitettonico da loro perfezionato; l'arco. Gli archi erano una strutturaleggera (architettonicamente parlando), relativamente facili da costruire eresistenti. Venivano costruiti con l'assaforma, un'impalcatura di legno sucui erano assemblati. Le arcate servivano a regolare la pendenza e anchee a superare ostacoli del terreno. Non potevano superare i 20 metri,sennò diventavano instabili. Per questo, in caos di necessità, venivanocostruite delle arcate superiori, fino a tre arcate, che potevanoraggiungere l'altezza di 40 metri.In alcuni casi, per superare una vallata, si utilizzava la tecnica del sifoneinvertito; l'acqua era fatta scorrere ripidamente lungo una montagna, e acausa della forza generata, risaliva dall'altra parte.La maggior parte degli acquedotti "entrava" a Roma con le arcate, poichémaggiore era l'altezza dell'acqua, maggiore era il numero di quartieri chepoteva raggiungere. Gli acquedotti generalmente "sfociavano" nei puntipiù altri della città, per esempio in un sito chiamato Spes Vetus, pressol'Esquilino. Anche per questo succedeva che nella stessa struttura vifossero più specus dove scorrevano diverse "acque".In altri casi, l'acqua aveva accesso a Roma mediante una serie di mattonicavi che formavano un canale impermeabile.Il principale sbocco dell'acqua era in strutture delle castellum aquae, dovevi erano alcune piscinae limariae per eliminare le ultime impurità e dovel'acqua era versata all'esterno con un certo numero di bocchettoni. Inalcuni casi dal castellum vi erano ulteriori diramazioni per l'acqua, oppureche conducevano alle ville private.Epoca Repubblicana: Fino all'epoca imperiale, l'acqua era gestita dalcensore, cioè il responsabile delle opere pubbliche, da un edile, e daiquestori, che si occupavano dell'aspetto economico della costruzione edella manutenzione degli acquedotti.Epoca Imperiale: Agrippa fu un personaggio importante nella storia degliacquedotti. Egli fu un grande amico d' infanzia di Ottaviano e anche suogenero; nel 33 a.C. egli prese in controllo di tutto l'apparato idrico dellacittà, costruì due nuovi acquedotti (Aqua Iulia e Aqua Virgo), e nerestaurò di vecchi, costruì terme, ripulì la Cloaca Massima (fognaturarisalente alla monarchia). Alla sua morte la gestione passò nelle manidell'imperatore, il quale la affidò a un'equipe di tre senatori, quelloprincipale detto curator aquarum. Egli aveva nelle mani il controllo ditutto il sistema idrico, e aveva a disposizione oltre 300 schiavi. Frontino fucurator aquarum dal 97 fino al 104 d.C.Tre secoli più tardi, con Diocleziano, la gestione degli acquedotti passònelle mani del praefectus urbi.L'aquedotto Appio fu il primo acquedotto a essere costruito nel 312 a.C.dal censore Appio Claudio Cieco ; fu costruito contemporaneamente allavia Appia e durante le guerre sannitiche, per dare prova della potenza diRoma. Scorreva quasi completamente sottoterra e sboccava nel foroBoario. fu restaurata nel 144 a.C. e nel 33 a.C. da Agrippa, le lo rinforzòcon nuove sorgenti.L'Anio Vetus fu costruito intorno al 270 a.C con il bottino della vittoriacontro Taranto e Pirro; prendeva le acque dall'Aniene ("Anio") pressoTivoli, e sboccava presso la porta Esquilina. Prese il nome di "vetus"(vecchio) solo dopo la costruzione dell'Anio Novus.Questo acquedotto fu costruito nel 144 a.C. e prendeva le acque dal'altobacino del fiume Aniene. Si diceva che vi scorresse l'acqua migliore diRoma. Fu il primo acquedotto ad avere le celebri arcate, visto che era inparte sotterraneo e in parte in superficie. Ai tempi di Augusto furestaurato e aumentata la portata; fu anche restaurato nel XIX secolo.Fu fatto costruire nel 125 a.C. e poi ristrutturato da Agrippa. Traeva leacque dai colli Albani, e il nome "tepula" viene dalla temperatura tiepidadell'acqua.Per lunghi tratti percorreva le stesse arcate dell'Aqua Marcia e l'AquaIulia, tanto che Agrippa lo fece confluire nell'Aqua Iulia.Costruito da Agrippa nel 33 a.C. , questo acquedotto portava il nome delcasato di Augusto. Raccoglieva l'acqua dal territorio tuscolano. Insiemeall'Aqua Tepula, raggiungeva gran parte del territorio romano.Questo acquedotto fu costruito da Agrippa nel 19 a.C. Prendeva le acquedall'Agro Lucullano, vicino all'Aniene, ed era quasi interamentesotterraneo, tranne per un tratto costruito dall'imperatore Claudio e chefu poi monumentalizzato per la conquista della Britannia. Alimentava ealimenta tutt'ora la Fontana dei Trevi, la "Barcaccia", numerose fontanedella zona; la maggior parte dell'acqua era riservata ai privati e una partealla casa imperiale.Fu originariamente costruito da Augusto per alimentare la naumachia, illago artificiale per i spettacoli pubblici. Prendeva le acque dal fiumeAlsietino, vicino Bracciano, ma nel III secolo il lago si prosciugò in seguitoa un restauro di Traiano. L'acquedotto sarà poi restaurato in epocarinascimentale.Questo acquedotto fu iniziato da Caligola nel 38 a.C. e terminato daClaudio. Captava le acque dall'Aniene. Aveva delle ottime acque e grandeportata. Alimentava sopratutto le ville private e la domus aurea.Fu costruito contemporaneamente con l'acqua Claudia, ed era il più lungodi tutti.Fu costruito da Traiano nel 109 d.C. e traeva le acque dal lago diBracciano. Fu distrutto dagli Ostrogoti e in seguito dai Longonbardi, ma furestaurato in epoca rinascimentale.Fu costruito nel 226 da Alessando Severo. Alimentava le Terme di Nerone che così disponevano di un autonomo rifornimento idrico.

Gli acquedotti furono messi fuori uso nel VI secolo a causa dell'assedio

degli Ostrogoti; furono chiusi per evitare che fossero usati come vie di

accesso.