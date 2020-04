Accadi, Babilonesi, Egizi

Gli Accadi

I Babilonesi

Gli Egizi

Egizi - struttura sociale

XXIV secolo a. C. → Sargon di Akkad fonda l’ Impero AccadicoXXIII secolo a. C. → Naran-Sin estende l’ Impero AccadicoXXII secolo a. C. → l’ Impero Accadico crolla a causa dell’arrivo dei Gutei2000 a. C. → il popolo degli Amorrei fonda la città di Babilonia, che dà origine ad un nuovo dominio nella parte centrale della Mesopotamia.1792-1750 a. C. → Regno di Hammurabi di Babilonia1595 a. C. → gli Hittiti conquistano il Regno di Babiloniaprima del 3100 a. C. → l’Egitto è diviso in due regni: Alto Egitto e Basso Egitto3100 – 2150 a. C. → Antico Egitto2150 – 2050 a. C. → primo periodo intermedio2050 – 1750 a. C. → Medio Regno1750 – 1540 a. C. → secondo periodo intermedio1540 – 1070 a. C. → Nuovo Regno1070 – 30 a. C. → Periodo della Decadenza.- Faraone- Sacerdoti: responsabili dell’organizzazione dei culti religiosi, intellettuali, uomini di cultura, grandi proprietari terrieri- Ciaty (primo ministro): responsabile degli organismi amministrativi- Scribi: possono svolgere questi incarichi- Governatori: delle province- Funzionari: che lavorano nel palazzo centrale, nei 4 settori dell'amministrazione pubblica: agricoltura, tesoro, giustizia, archivio reale.- Incaricati: nelle varie parti dell'Egitto per stesura contratti e registrazione commerci- Militari- Contadini, commercianti, artigiani- Non liberi - quasi schiavi