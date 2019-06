Watzlawick, Paul - Tecniche di comunicazione

Paul Watzlawick - Teorie

Scrisse un'opera chiamata "Pragmatica della comunicazione umana" dove ci sono degli assiomi:1°- non si può non comunicare (anche il silenzio è comunicazione), quando non vogliamo comunicare, abbiamo un rifiuto della comunicazione (soprattutto atteggiamento non verbale);2°- squalificazione della comunicazione (interrompiamo sempre, cambiamo discorso);3°- sintomo come comunicazione (l'emittente vuole comunicare, ma il ricevente si inventa delle scuse, finge di stare male, ecc...).La comunicazione è un processo sistemico, pragmatico e strategico:-Sistemico: vuol dire che avviene in un sistema, in interazione fra di noi;-Strategico: cioè che ho un obiettivo e lo voglio raggiungere al massimo dei livelli. Il soggetto ha degli obiettivi chiari e per raggiungerli adotta una strategia;-Pragmatico: contano gli effetti della comunicazione e non le intenzioni.Ma adesso vediamo nello specifico gli assiomi:-1° assioma: ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e di relazione in modo che il 2° classifica il 1° ed è quindi metà comunicazione (comunicazione sulla comunicazione), si divide in 3 fasi:1- La conferma ("Si, hai ragione");2- Rifiuto ("No, hai torto");3- Disconferma ("Tu, non esisti").-2° assioma: La comunicazione è un processo circolare ed è difficile punteggiare le sequenze;-3° assioma: In ogni comunicazione il soggetto fa uso di un linguaggio analogico e numerico-4° assioma: fra i due interlocutori è possibile che nasca una relazione di tipo simmetrico o complementare ( UP-UP; UP-DOWN).