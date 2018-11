Sociologia - Definizione

Che cos'è la sociologia

e societas "società" e logos "discorso") significa discorso scientifico sulla realtà sociale.Il sociologo deve essere spoglio da ogni pregiudizio e non deve giudicare per cogliere il fenomeno nella sua totalità.





Due significati diversi di società

Significato comune di società: associazione di più persone che si uniscono per scopi comune (es. una qualsiasi classe può essere considerata una società, lo scopo comune può essere quello di passare alla classe successiva e prendere il diploma).Significato scientifico di società: particolare organizzazione che caratterizza una determinata collettività on un determinato spazio e in un determinato tempo.

A questi due diversi significati di socialità ne derivano due diversi significati di socialità.

Socialità come destinazione

La società come destinazione viene definita come una sorta di spinta associativa che porta l'essere umano a unirsi con i suoi simili.

Aristotele (IV secolo a.C.)definiva l'essere umano come "animale socievole"cioè che tende ad unirsi ai suoi simili poichè incapace di essere felice al di fuori della società.

Thomas Hobbes(1588-1679)affermava che non fosse una spinta innata nell'essere umano a portarli ad unirsi ma per trarre vantaggi e benefici personali.

Nonostante premesse diverse entrambi riconoscevano la società come destinazione irrinunciabile per l'uomo.

Socialità come appartenenza

La socialità come appartenenza a un contesto sociale mette l'accento sull'inserimento dell'individuo in un contesto sociale in quanto è proprio nella società che l'individuo compie le esperienze comuni a ogni essere umana.



I filosofi e i politici antichi e moderni sostenevano la prima definizione di socialità, domandandosi da quali comportamenti nascesse questa spinta associativa.

I sociologi,invece, sostengono la definizione di socialità come appartenenza definendo la società come una sorta di guida degli individui nelle sue esperienze fondamentali.