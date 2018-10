Relazioni politiche

La sfera delle relazioni politiche è niente senza ideali.Gli ideali circolano in due sfere definite sfera ideologica e sfera utopica.La distinzione tra utopia ed ideologia si evince dal fatto che il mondo ideologico è il mondo delle possibilità.Per trasformare il possibile in reale è importante che le NG utilizzino al meglio le loro energie potenziali.Gli ideali per tradursi in realtà devono diventare idee, progetti, programma, azioni quotidiane.Gli ideali utopici sono quelli che aspettano oppure hanno superato il momento storico.La materia prima che accomuna sia la sfera ideologica che quella utopica è l'ideale . Andare sulla luna nel 1400 era un ideale utopico realizzabile solo in un romanzo come "L'Orlando Furioso " ,oggi appartiene alla sfera ideologica perché è un ideale del tutto realizzabile, con volontà, organizzazione, soldi, mezzi. Siccome queste due sfere sono interdipendenti, non sono l'ideale utopico può divenire ideologico, ma può anche accadere il contrario, cioè che un ideale che in passato sia stato reale, oggi sia diventato utopico, come ad esempio vedere un nonno che racconta favole ai nipoti davanti al camino.Questa frase ideologica viene usata per coprire tutte le operazioni del capitalismo, dalla rivoluzione industriale fino alla globalizzazione nel suo insieme generico.