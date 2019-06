I Gesti nel Mondo

-Muovere la testa su e giù: gesto che da noi significa annuire, dire di sì, in Grecia, Bulgaria, Turchia e Jugoslavia significa l'esatto opposto, indica un diniego;-Ok: quel gesto che si fa unendo pollice e indice in modo da formare un cerchio, tenendo dritte le altre dita. In Africa Settentrionale, Brasile , Russia e Turchia è considerato invece un gesto osceno, soprattutto se rivolto agli uomini;-Dito Medio: Questo è un gesto quasi internazionale: solo in pochi paesi non significa assolutamente nulla, e la gente al massimo vi guarderà strano;-Indicare qualcuno col dito indice: In Cina e Giappone è considerato un gesto da veri maleducati, e la gente si indica usando tutta la mano;-Segno della vittoria: indice e medio messi in modo da formare una "V". In Gran Bretagna ed Australia , in realtà si usa per mandare qualcuno a quel paese... è il modo migliore per attaccare briga;-Indice alzato: quello che si usa di solito per chiamare qualcuno in disparte, nelle Filippine potrebbe farvi incappare nell'arresto. E' considerato uno tra i peggiori gesti osceni;-Autostop: pollice alzato, muovendo magari la mano. In Nigeria ed Australia, questo equivale a mandare qualcuno a quel paese: meglio evitarlo. In Giappone invece indica il numero 5, oppure "uomo";-Fermo!: la mano alzata di fronte a qualcuno, che da noi indica di fermarsi, se lo fate in Grecia e Turchia lo state in realtà mandando all'inferno. Si può fare anche utilizzando entrambe le mani: da noi è un gesto di resa, ma per loro un insulto doppio;-Indici vicini: avvicinare gli indici tra loro, già da noi è considerato un invito a bere, alle Hawaii invita a calmarsi;-Linguaccia: gesto che noi italiani utilizziamo con varie accezioni, generalmente in modo simpatico... eppure, sapevate che chi fa la linguaccia è perseguibile di arresto? Proprio in Italia, si. In Tibet si usa per indicare un profondo ringraziamento.-Le corna: questo sappiamo tutti che significato ha da noi... non è proprio positivo, ecco. Nei paesi buddisti invece si chiama Karona Mudra ed è un gesto che porta bene.