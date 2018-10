Rapporto tra uomo e donna

Il rapporto uomo donna si inserisce nell'ordine dello spazio e del tempo e bisogna osservare tale interdipendenza con scienza e coscienza in modo da realizzare un discorso che investa la responsabilità di entrambi gli attori. Il rapporto uomo donna si collega al mondo dei valori, di educazione dei figli, di sentimenti. La visione di Hegel sul matrimonio sottolinea come i sentimenti siano nell'ordine dello spazio e del tempo, sono energie psicologiche che tendono purtroppo a scemare. La nascita dei figli causa una ridistribuzione all'interno della coppia dei tempi degli spazi e dei sentimenti, si passa da un regime duale ad uno triangolare. La coppia dalla società è vista come fonte di ciclo vitale, la generazione adulta crea la nuova generazione e trasmette il patrimonio culturale. Il matrimonio e la famiglia hanno un alto valore sociale nel senso che rendono stabile la società. La famiglia è fonte di stabilità e non a caso lo Stato tende ad istituzionalizzare il matrimonio cioè a sancire e proteggere il rapporto tra i coniugi, tende a consolidare la scelta in termini di responsabilità eliminando il libertinaggio. In questo senso si intende ricercare la figura che più si adatta alla società odierna indipendentemente dai condizionamenti sociali principali.