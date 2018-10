Emancipazione della donna - Definizione

Attualmente il rapporto uomo donna è divenuto molto difficile perché la donna ha raggiunto un grado di emancipazione notevole ma tale grado non le viene pienamente riconosciuto. Hegel sostiene che il matrimonio sia la tomba dell'amore. L'amore è la fusione di "due in uno", un'identificazione tra i membri della coppia. L'amore che raggiunge il suo massimo splendore nel matrimonio, vede durare pochissimo questa fase di simbiosi tra i membri poiché, come accade per ogni fenomeno umano, quando si raggiunge la perfezione questa non dura che un attimo ed il tutto incomincia a scemare. La quotidianità e la ripetitività sono causa dell'affievolirsi dell'amore e rendono critici i rapporti tra uomo e donna, anche nel rapporto d'amore c'è bisogno "dell'intervallo" cioè dell'allontanamento momentaneo per far si che la noia non prenda il sopravvento. Kant sostiene che voler conquistare una donna facendo sfoggio dei propri mezzi e dei propri meriti è ridicolo. La donna va conquistata con altri mezzi che sono quelli della passione, del trasporto fisico e spirituale, dell'amore voluttuoso che può essere fine o grossolano. L'uomo nasce dalla donna e ad essa è legato per tutta la vita. Spesso la donna riduce gli uomini a suoi zimbelli, se la donna nell'uomo sa risvegliare i torpidi sensi da esso può ottenere tutto.