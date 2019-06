Metolodologia della ricerca

Metodologia della ricerca

La ricerca scientifica di basa su osservazioni di circostanze empiriche e le sue procedure devono essere condivisibili cioè pubblicheLa scienza non parte dal vuoto ma da teoriaQuella essenziale è che esista la realtà esterna dei soggetti e afferma che questa realtà abbia un processo regolare di cui si possono conoscere le leggiLa scienza deve essere universalità intesa come imparzialità si intende una verità valida per tutti cioè intersoggettiva.Comunitarismo cioè rendere pubblici i risultati scientificiDisinteresse cioè ogni ricercatore ricerca l’obbiettivo primario del progressoSchiettissimo organizzato cioè lo scienziato é dubbioso anche nei confronti dei suoi stessi risultati finché non vi siano prove certeGalileo osserva la realtà ma osservando la relata deve sapere già la teoria, dopo averla osservata si ha la formulazione dell’ipotesi la quale deve essere sottoposta ad una verifica sperimentale affinché l’ipotesi possa diventare una tesiA livello filosofico dal 600 all’800 si pensava che gli scienziati giungessero alle loro teoria tramite l’osservazione dei fatti ma non è stato così perché si è sempre partito dalla teoria (da Galilei)I filosofi del 900 arrivano a capire come dovrebbe funzionare la ricerca scientifica grazie a Popper con il libro “la logica della ricerca scientifica “Lui sostiene che la ricerca scientifica si basa su teorie e ipotesi la cui scientificità è data dalla falsificabilitá ciò significa che una teoria non succintibile al suo interno di contenere proposizioni che la possano falsificare è una teoria che per quanto positiva e affascinante non ha i requisiti scientificiAd esempio la psicanalisi secondo P., non è scientifica perché non ha al suo interno astrazioni o preposizioni che possano contraddirla in presenza di eventi previsti da queste proposizioni.A seconda metà dell’800 c’è una distinzione tra scienze umane e quelle fisiche nel senso che in quelle fisiche è possibile la spiegazione causale (causa-effetto) mentre nelle scienze umane è possibile la comprensione cioè cogliere il significato delle azioni. Secondo Popper il dissidio tra scienze umane e scienze naturali si risolve concigliandole con il principio di falsificazione.Ribadiamo in parole più semplici il già detto affermando che per popper si parte sempre da presupposti teorici, le teorie inoltre per essere scientifiche devono essere falsificabili dalla realtà e soltanto se superano la falsificazione sono vere fino a prova contraria.Programma di ricerca di Popper: qualsiasi visione religiosa,metafisica o anche sogni, miti, stati di alterazione della coscienza che possano realizzare una qualsivoglia direzione della ricerca scientifica.