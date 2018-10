Legalità - Definizione

legalità

Normalmente la legalità è collegata con la giustizia, e la giustizia si rispecchia nella legalità. In realtà però la giustizia equivale a un principio, mentre la legalità indica la risposta in chiave di diritto alle relazioni umane, cioè disciplina e tutela degli interessi e dei bisogni dei cittadini. Quindi dal principio teorico della giustizia discendono le leggi, in rapporto alle relazioni. Nel tempo e nello spazio i rapporti, per n fattori, tendono a cambiare, per cui può succedere che ci siano nuovi rapporti, che non sono gli stessi di quando è stato ratificato il sistema delle leggi. Perciò può succedere che delle leggi, che nel passato erano giuste, non lo sono più nel presente, in particolare per ciò che riguarda le sanzioni. Qui è particolarmente evidente la differenza che passa tra il principio della giustizia e la legalità, cioè il sistema di leggi.Inoltre se la società cambia lentamente, noi non ci rendiamo neanche conto dei cambiamenti di leggi e di giustizia, ma se la società cambia rapidamente ci rendiamo conto della inadeguatezza e della ingiustizia di certe leggi. Per di più coloro che stanno al potere possono avere interesse a conservare la vecchia legge per governare meglio. Nel modo più assoluto ciò si riflette all'interno del contesto sociale in cui non esiste più il rispetto delle regole e delle leggi assolute.