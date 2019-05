L’Italia cattolica nell’epoca del pluralismo

L'indagine ad ampio raggio condotta dal sociologo Franco Carelli sul cattolicesimo in Italia [L'Italia cattolica nell’epoca del pluralismo, Il Mulino, Bologna 2006) rileva una forte presenza della religione cattolica nel tessuto politico italiano : anche fra i non credenti c'è un generale apprezzamento della religione vista come "casa comune" in grado di fare fronte alle spinte particolaristiche e disgreganti della società contemporanea. L'Italia si distingue rispetto ad altri Paesi occidentali per il prevalere della religione tradizionale non solo nelle tappe fondamentali del vivere umano (come le nascite o i matrimoni), ma anche nell'associazionismo e nella presenza attiva sul territorio . Il laicato cattolico impegna circa il 10% della popolazione italiana.C'è poi un 80% che non ha difficoltà a dichiarare la propria appartenenza alla Chiesa, anche se solo il 30% frequenta con regolarità le funzioni religiose (a fronte del 10% circa della Francia , che pure è Paese di grande tradizione cattolica).Dal punto di vista culturale il problema maggiore è l'accettazione del magistero cattolico sulle tematiche etiche di carattere sessuale. Quasi l'80% dei giovani cattolici ammette comportamenti vietati dalla Chiesa, quali il divorzio, la convivenza, i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio. Il risultato è una specie di bricolage, di un fai-da-te della fede, in cui ognuno preleva gli aspetti che risultano più funzionali ai suoi bisogni . Nonostante questo, la religione cattolica sembra godere di buona salute, anche a fronte della diffusione di nuove fedi. Mentre in Francia le fedi religiose diverse dalla cattolica coinvolgono L'1 % della popolazione, in Italia non superano il 2% (con islamici, evangelici, ortodossi, testimoni di Geova).