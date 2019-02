Evoluzione dello stato sociale in Italia

Stato sociale è la traduzione in italiano di welfare state. Questo è il sistema che è stato adottato dal nostro paese è da altri stati democratici il cui obiettivo è quello di riconoscere a tutti i cittadini il diritto a condizioni di vita dignitose. Le riforme sociali attuate sono state:

- la Riforma dell'obbligo scolastico che ha notato a garantire a tutti i cittadini un'istruzione di base

- la riforma fiscale che mira ad una corretta redistribuzione del reddito

- la riforma sanitaria che si proponeva di garantire il diritto effettivo alla salute.

Dagli anni 90 è stato adottato il welfare mix con la presenza contemporanea di pubblico e privato e il coinvolgimento di tutte le organizzazioni no profit e cooperazioni sociali per aumentare il livello di benessere ai cittadini.

Gli ambiti abbandonati o mai occupato dal welfare pubblico sono sempre più ampi così si è introdotto il secondo welfare:



- con l'aumento dell'età media,il numero degli anziani non autosufficienti è aumentato e bisogna mettere in atto un sistema di assistenza sanitaria- l'onere dell'assistenza sanitaria è in crescita e non potrà gravare solo sullo stato quindi bisognerà ricorrere a una polizza sanitaria- per i giovani impiegati in lavoro a basso reddito che non potranno contare su una pensione adeguata, sarà necessaria una polizza pensionistica integrativa.Si tratta di una nuova realtà in cui lo stato dovrà farsi carico dettando le regole necessarie e indirizzando anche il risparmio Delle famiglie.