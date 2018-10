Istruzione - Caratteristiche

L'istruzione

In ogni rapporto di passaggio di patrimonio culturale da una generazione all’altra nella diversità dei ruoli è fondamentale rispettare alcune funzioni. L'istruzione(da instruere = costruire dentro) consiste nel fornire alle NG l’apparato tecnico-strumentale per raggiungere le soluzioni dei loro problemi, la soddisfazione dei loro bisogni, i loro fini in generale con la minor spesa possibile di tempo e di energie.Informazione significa fornire alle NG dei dati, delle conoscenze (che possono essere di natura scientifica, storica, geografica, politica, relativa ai valori) relativi alla realtà in cui si vive. Questi dati sono oggetto di elaborazioni, che sono diverse a seconda dei soggetti. Ciascuno di noi, a contatto con queste stimolazioni esterne, mostra le proprie inclinazioni, i propri interessi; è così che ogni soggetto produce e tira fuori – dialogando con i dati e i soggetti del proprio tempo - le proprie energie, e queste prendono una loro forma. Quindi portar dentro al soggetto dati e modelli, consente di avere un soggetto che tende a costruirsi, ad auto-formarsi, ad auto-partorirsi (cioè a tradurre le nostre energie potenziali in una realtà che sia storicamente percepita attraverso una forma, una personalità, dei ruoli, secondo modalità diverse, per intensità e qualità, da soggetto a soggetto).