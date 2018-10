Civiltà e cultura

Civiltà e cultura sono due fenomeni diversi che appartengono alla ideo-psico-logos-sfera, questi due termini sono strettamente legati al concetto di dignità.È impossibile isolare il termine individuo da quello di dignità.La persona è un individuo che ha raggiunto un certo livello di conoscenza e di coscienza di quelli che sono i propri diritti e doveri.In generale la dignità risulta essere un valore morale, ma nelle situazioni storiche tale termine indica precisamente un diritto di cui è portatore ogni uomo.La dignità legandosi ad altri valori (onore, persona, rispetto, personalità) contribuisce alla creazione dell'ideologia e della deontologia cioè quel complesso di principi e di valori a cui l'uomo si ispira ed in base ai quali viene giudicato nella comunità.Ideologia e deontologia sono all'interno della cultura.Il processo formativo-educativo consente lo sviluppo della cultura e degli infiniti valori che ad essa sono collegati.I valori sono nella cultura e la cultura è nelle civiltà. Sono le culture a dar corpo alle società.Nei paesi occidentali si distingue la società economica, politica e civile da quella religiosa, nei paesi orientali tale distinzione non esiste si ha un'unica cultura e quindi un'unica società.Il problema è che per l'intellettuale ordine equivale a gerarchia, per cui c’è chi sta sopra e chi sotto. Questo equilibrio si ottiene lasciando che ciascuno persegua il proprio interesse personale, anche se lo fa contro ogni legge scritta, morale, etica come lo sfruttamento dei più.