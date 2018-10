Caratteristiche della società

Che cos'è la società

Avendo ogni società le proprie caratteristiche, noi non possiamo far altro che prenderne atto, passarci attraverso, cercando di non perdere le nostre connotazioni, le nostre personali caratteristiche. Non dobbiamo quindi rassegnarci, conformarci, o adattarci alla situazione attuale della società. Le soluzioni che si prenderanno saranno ispirate o a novità o, dove è possibile, a tradizione. L’esperienza passata, la tradizione, la storia, la memoria di come si faceva un tempo può/non può aiutarci a seconda delle circostanze, dei tempi, del tipo di società nel quale ci troviamo, a tradurre le nostre energie potenziali in sommatoria di azioni, che rappresentano la vita a tradurre le nostre energie vitali in azioni, comportamenti, soluzioni di vari problemi, così da dar corpo al nostro arco esistenziale che va dalla fase dell’imitazione a quella emulazione, a quella dell’elaborazione e quella della riflessività.Quindi la tradizione in una società in trasformazione come la nostra tende a perdere terreno (Es.: matrimonio convivenza). Vivendo in questa situazione di passaggio, è fortemente anomica, cioè priva di norme consolidate, tradizionali. Perché bisogni e dinamica della vita? Perché i nostri bisogni collocati nel tempo e nello spazio hanno una loro dinamica. Questo dipende dal fatto che bisogni e strumenti per soddisfarli non hanno una crescita parallela.