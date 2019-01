Parini, Giuseppe - Vita e Opere in breve

Vita di Giuseppe Parini

Giuseppe Parini nacque a Bosisio, in Brianza, nel 1729. Proveniva da una famiglia modesta ,ma conseguì gli studi sacerdotali fino al 1754, ottenendo un ruolo da precettore presso la corte dei duchi Serbelloni, fino al 1762.

In questi anni scrisse "Poesie di Ripano di Eupilino", poesie di natura arcadica , che lo portò a far parte dell'Accademia dei Trasformati, dove appoggio la corrente illuminista diventando uno scrittore impegnato nel sociale.

Fu riconosciuto da scrittori come Beccaria e Baronetti grazie all'opera Dialogo sopra la nobiltà.

Ottenne ruoli importanti come direttore della Gazzetta di Milano e la cattedra di filosofia nelle scuole palatine.

Tutto questo successo sfiorì nel 1780 quando salì al trono il figlio di M.T. Giuseppe II, che non governò nel migliore dei modi Milano.

Egli riprenderà il suo ruolo con l'ascesa di Napoleone nel 1796, il quale introdusse la Repubblica Giacobina.

Però finì per essere licenziato a causa delle critiche nei confronti delle angherie dei francesi.

Al momento della conquista da parte degli austriaci, egli scrisse Predaro dei filistei dell'arca di Dio e morì nell'estate del 1799.

Le Odi

Diviso in due parti

Le odi, scritte nel 1795, sono un insieme di componimenti poetici oratori, in quanto presenta argomenti di natura etica e impegnati nel sociale, in tutto costituito da 3 odi.La prima parte parla di un'esperienza generale, mentre la seconda di un'esperienza umana, l'autore in molte delle odi agisce di persona come uno dei personaggi per affermare il bello e il vero tipici del neoclassicismo.

Gli argomenti sono attuali per quel tempo: di natura scientifica come per esempio "L'innesto del vaiuolo", che tratta della bellezza femminile, di argomenti morali e civili come "La salubrità dell'aria" e "la caduta".

Tratta anche di argomenti non troppo impegnati ,ma di riflessione come per esempio "la musica", in cui spiega la pratica della castrazione per ottenere delle voci bianche.