Parini, Giuseppe - Nobiltà e utilitarismo

Parini - Nobiltà e utilitarismo

• Le posizioni di Giuseppe Parini sembrano inizialmente porlo contrario ad ogni forma di nobiltà.• Parini in realtà non propone l'eliminazione di questa classe sociale ma ne propone la• Riconosce il grande merito politico, sociale, civile e produttivo di queste classi nei tempi passati• Ne “” inserisce l'episodio del Ritratto degli antenati.• È vicino alla politica die contrario alle azioni violente del terrore verso i nobili come la ghigliottina• I suoi rapporti con l'Illuminismo sono complessi.• C'è un rifiuto delpromosso dai Verri e dall'Accademia dei Pugni che si basa sulla paura della contaminazione linguistica• è contrario alla concezione dei letterari de “Il Caffè” che propugnano una letteratura utile, antitradizionale ed eventualmente costituita da vocaboli stranieri• In Parini si sviluppa l'idea classica della letteratura come dignità formale ispirata da modellicome l'accademia della Crusca• L'utilitarismo è un altro concetto portante della sua produzione. Parini apprezza le scoperte scientifiche e scrivi anchevolta celebrare la scoperta dei germi del vaiolo ma rifiuta la scienza come moda del tempo• La letteratura deve essere utile ma anche illuminata dallo• Parini eredita il precetto orazianoe la sua poetica è assimilabile acon l’espediente adottato nella Gerusalemme liberata tramite la similitudine del medico (a sua volta di ispirazione lucreziana)