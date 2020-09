Contagi in classe: tampone, quarantena e chiusure, le risposte ai dubbi frequenti

Contagi nelle scuole: come si dovrebbe procedere

Studente contagiato: come si procede?

Professore contagiato: come si procede?

Alunno o docente positivo ma assente: cosa fare?

Quarantena: in che casi è prevista?

Genitore infetto: come si procede?

Caso positivo a scuola: come si procede?

Nuovo focolaio in una scuola: come si procede?

Ormai tutto, o quasi, è pronto per il rientro in classe degli studenti italiani, ovviamente spezzata dalla didattica a distanza, ma che sta per giungere a conclusione questo. Molti però sono ancora, ecco perché noi di Skuola.net abbiamo deciso di stilare unche potrebbero emergere durante questo particolare, ovvero l’Istituto Superiore di Sanità,. Secondo questo documento in primis, che sarà incaricato dellase dovesse essere presente un caso all’interno della scuola. Questo referente sarà nominato dai presidi di ogni scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico 2020/2021.dal virus del Covid-19, come indicato dal documento "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nella scuola e nei servizi dell'infanzia", il protocollo messo a punto da Iss, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna,e sarà poi, che la scuola dovrà disporre prima dell’inizio delle lezioni. Ovviamente a occuparsi dello studente sospettato di infezione sarà il referente Covid della scuola, che, i quali dovranno contattareper eventualmente. Se il test risulta positivo,Se a essere sospettato di contagio è un docente o un dipendente dell’istituto,. Quindi la persona dovrà essere anch’essa munita di mascherina edove dovrà contattare immediatamentee mettersi a disposizione della Asl perSe il tampone di un alunno o di un insegnante risulta positivo, ma in quel giorno il caso èda scuola,delle persone con cui è entrato in contatto il positivo.Quali sono invece le regole per la quarantena? Quando è prevista? Ebbene, dopo aver effettuato il primo tampone e aver avuto un esito positivo,- ovvero i contatti avvenuti nelle 48 ore precenti - e, in caso di alunni, ancheSuccessivamentee a tutti gli operatori scolastici esposti. La, ovvero il tempo stimato per l’incubazione della malattia, durante i quali sarà possibile. Inoltre, nel caso ad essere contagiato sia un, laSe invece ad esseredi uno studente o, come un altro, èa casa. Stesso discorso anche per ie il personale ausiliario.In seguito alla scoperta di un caso positivo all’interno dell’istituto scolasticoLa persona positiva al Covid-19, ovvero dopo aver collezionato. Invece, se una persona sintomatica risulta, il suo pediatra o medico di base potrà disporre un, e durante questo lasso di tempo, l’interessato dovrà comunqueSecondo il documento sopra citato, le scuole dovranno avviare già all’inizio dell’anno scolastico "un sistema di monitoraggio dello stato di salute degli alunni e del personale scolastico" e saranno tenute a "comunicare se si verificare un numero elevato di assenze improvvise", ovvero circa. Questo passaggio è fondamentale pernel minor tempo possibile. Quindi, se si dovesse verificare un focolaio conclamato all’interno di una scuola,