Compiti in classe in quarantena? L'epidemiologo: non ci sono rischi

Ritorno in classe, fogli e quaderni in quarantena

Compiti in classe in quarantena? Zero rischi

Ieri, 14 settembre, sono tornati in classe oltre. La campanella del primo giorno di scuola, infati, ha fatto sentire il suo suono sia pure con problemi e criticità. Ogni scuola, sulla base della propria struttura organizzativa, si è preparata per il ritorno delle lezioni in presenza dopo l’interruzione avvenuta a marzo a causa del Covid-19.Non mancano, però, situazioni particolari, come, ad esempio, quella che riguarda ie la sua correzione da parte dei docenti.Leggi anche:Nelle linee guida ministeriali, ma ogni singola scuola può varare misure particolari e già molti istituti si stanno organizzando per evitare contagi tramite le esercitazioni e le prove scritte in aula. A Bolzano, ad esempio, così come segnala il Corriere della Sera, idi 48 ore, poi verranno corretti dai docenti. Altri due giorni di quarantena prima di finire nelle mani dei ragazzi. Ma cosa dicono gli esperti a riguardo?Per il virologoè pari a zero il rischio che corrono gli insegnanti nel manipolare i quaderni con i compiti degli alunni o le fotocopie distribuite in classe e poi riprese dal docente. "Sulla carta il coronavirus resiste oggettivamente molto poco, è una superficie particolarmente permeabile e ogni gocciolina emesse tende ad essere assorbita, in questo modo se si toccano con le mani i fogli c'è evidentemente meno rischio. Il rischio di contrarre l'infezione da coronavirus è molto vicino allo zero". "La prima misura per difenderci da queste infezioni è l'igiene delle mani, l'insegnante dopo aver ritirato i compiti si passa del gel alcolico e così elimina il rischio", conclude Lopalco. Sullo stesso argomento interviene anche l'immunologa: "Sto sentendo di procedure assurde per sanificate quaderni, compiti, libri, matite e pennarelli. La procedura è semplice: lavatevi le mani! Tutto il resto è aria fritta. E questo vale per i quaderni tanto quanto per la matita che useremo per votare. Mascherina, amuchina e andiamo avanti!"