Vacanze di Pasqua, non si fa lezione online: ma alcune scuole possono “recuperare”

Le vacanze di Pasqua a scuola: date e didattica online

E' possibile recuperare ore durante le vacanze di Pasqua?

Quello che nessuno avrebbe potuto mai immaginare è di dover trascorrere le proprie vacanze, anche se di pochi giorni come quelle pasquali, totalmente isolato nella propria casa in quarantena. La preoccupante e diffusa pandemia infatti non ha risparmiato nemmeno una delle festività principali sul calendario del nostro Paese e in generale, di tutto il mondo, come laQuest'anno, non sarà un problema se a Pasquetta, giorno tradizionalmente dedicato a gite fuori porta e pic nic all’aperto e rigorosamente in compagnia, pioverà perché per la prima volta tutti faranno la medesima cosa: stare a casa.Guarda anche:La ministra dell’Istruzione, in un intervento in tv di ieri sera, ha annunciatosecondo le proprie disponibilità tecnologiche. La Ministra ha inoltre ribaditovisto che il lavoro condotto dal personale docente non è stato interrotto dall’improvvisa e inaspettata quarantena, grazie alleVengono dunquee quindi l’interruzione della didattica online nei giorni compresi fra. Di conseguenza, tutte le attività didattiche si interromperanno mercoledì 8 aprile, per poi riprendere mercoledì 15 aprileAl di là però di questa indicazione generale e valida a livello nazionale,, lasciando quindi aperta, come è accaduto in una scuola di Torino. Qualora infatti il Consiglio di Istituto raggiunga un pieno accordo, i dirigenti potranno decidere di ridurre i giorni destinati alle vacanze anche fino ai soli 2 festivi, e di destinare gli altri ad un eventuale recupero del tempo eventualmente perso a causa dell’inattesa diffusione su larga scala dell’emergenza sanitaria.