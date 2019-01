Vacanze di Carnevale 2019, scuole chiuse: lista regioni

Gennaio è quasi finito ma per le strade già si respira l’aria festosa di Carnevale tra frappe e castagnole esposte nelle vetrine e maschere bizzarre e coriandoli colorati nei negozi!

Insomma, siete pronti a mascherarvi? Se poi anche le scuole chiudono, sarà proprio una bella festa!

Carnevale, dove chiuderanno le scuole? Consulta la lista

• Abruzzo: dal 4 al 5 marzo 2019;

• Basilicata: dal 4 al 6 marzo 2019;

• Campania: dal 4 al 5 marzo 2019;

• Friuli Venezia Giulia: dal 4 al 6 marzo 2019;

• Lombardia: 8 e 9 marzo 2019per tutte le scuole all’interno dei comuni compresi nella Diocesi di Milano; 4 e 5 marzo 2019per tutte le altre scuole.

• Piemonte: dal 2 al 6 marzo 2019;

• Sardegna: 5 marzo 2019;

• Valle d’Aosta: dal 4 marzo al 6 marzo 2019;

• Veneto: dal 4 marzo al 6 marzo 2019;

• Provincia di Bolzano: dal 4 marzo all’8 marzo 2019;

• Provincia di Trento: dal 4 marzo al 5 marzo 2019.



Vacanze Carnevale 2019: scuole chiuse per l'autonomia scolastica

Amata da tutti, grandi e bambini, lasi avvicina e con essa anche la possibilità di alcuni giorni di vacanza per molti studenti. In prossimità del, data di inizio ufficiale del Carnevale 2019, e del, che ne rappresenta il termine,Scopri se anche la tua scuola è fra queste consultando la nostradove sono previsti alcuni giorni di chiusura:Lesono quelle doveper le vacanze di Carnevale nelQuesto tuttavia non implica che i presidi, nell'ambito dell'autonomia scolastica, possano decidere di concedere agli studenti dei giorni di festa per Carnevale. Se la presidenza decide di chiudere la scuola per Carnevale (giovedì o martedì grasso, o più giorni) sarà comunicato con apposita circolare.