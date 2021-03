Nuovo DPCM: scuole chiuse in zone rosse e nelle aree ad alto rischio

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha appena firmato un nuovo DPCM, in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile 2021. Come anticipavamo questa mattina , una delle principali novità riguarda la scuola. Alla fine ha prevalso la linea dettata dal Cts e sostenuta da molti governatori, che avevano già anticipato da lunedì il ritorno alla DAD per le scuole di ogni ordine e grado.Come ha dichiarato Roberto Speranza, ministro della Salute,. Si tratta di una novità assoluta per questo anno scolastico: fatto salvo alcune regioni, il primo ciclo di istruzione era stato preservato dalla DAD al 100% anche nelle zone rosse. Sul banco degli imputati la variante inglese del Covid-19, che si diffonderebbe sui giovani con molta più facilità rispetto a quanto facciano le altre.