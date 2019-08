Sette regole per affrontare l'anno scolastico

Ritorno a scuola: le regole per sopravvivere

Quando studiate via cellulari e chat, al massimo vi permettiamo Skuola.net . Lo sappiamo tutti, se li abbiamo di fronte la tentazione di usarli è irresistibile.

Mettete a punto, se non lo avete, un metodo di studio adeguato. Maggiori consigli sul metodo di studio li troverete nella sezione Metodo di studio.



Definite un numero di ore giornaliere di studio e stabilite una divisione del tempo in funzione dei compiti da svolgere : quando abbiamo un termine ben preciso, siamo molto più rapidi a svolgere le varie mansioni.

Quando avanza del tempo rispetto a quanto stabilito, e non sapete come utilizzarlo, provate ad anticiparvi dei compiti. Può essere utile per liberare il tempo in qualche attività più costruttiva che ancora non avete pianificato .

Lasciatevi del tempo libero da passare con i vostri amici e per praticare attività sportive . Oppure potreste conoscere nuove persone e aiutare gli altri sul nostro forum . Sembra tempo rubato allo studio, ma è fondamentale per il benessere personale e quindi per poter rendere al massimo.

Per riabituare il corpo al nuovo ritmo, cercate di andare a letto e di svegliarvi sempre alla stessa ora. Il corpo si abituerà così ai nuovi ritmi veglia/riposo imposti dal dover ritornare a frequentare le lezioni.

Ritornate a un'alimentazione regolare. Il vostro corpo infatti può infatti essersi rammollito in questi giorni di ingordigia e scarso movimento. Niente diete drastiche o fai da te, ma solo qualche piccolo accorgimento per tornare in forma.

Giorni passati a nuotare, a prendere il sole e a uscire con gli amici: tra poco questi non saranno che ricordi appartenenti a tempi che sembreranno lontanissimi.In realtà già da qualche giorno, le usanze tipiche delle vacanze estive stanno lasciando spazio ad una corsa folle al completamento dei compiti.La maggior parte degli studenti ha quindi passato gran parte delle vacanze lontano dai libri, ma ora sta pagando amaramente questa scelta, con un carico di lavoro che in questi giorni supera la media e che rischia di compromettere l'effetto benefico delle vacanze. Che siano in tanti a vivere questa situazione, lo testimonianoTra poco, comunque, si torna alla solita routine: campanella alle 8, zaini in spalla e via alle lezioni, per un. In questo caso, interrogazioni e compiti in classe diventeranno purtroppo dei compagni di viaggio quantomai scomodi, che rischiano di sfinirvi. E non è bello visto che da qui a Giugno ci saranno ben poche vacanze ufficiali.Allora, come rientrare alla quotidiana realtà scolastica senza di rischiare di "non avere più birra"?! Ovvero, infatti il, che vi aiuteranno a mantenere l'equilibrio psico-fisico guadagnato durante la vacanza.Ecco quindi i sette comandamenti per la sopravvivenza al rientro a scuola: