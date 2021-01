Scegli la tua scuola! - Live con la ministra Azzolina per l’orientamento scolastico il 13 gennaio ore 17:00

Orientamento: informare e sfatare i falsi miti per una scelta consapevole

MI e Skuola.net per l’orientamento degli studenti: un appuntamento da non perdere

Come? Si tratta di un momento importante, che può incidere non solo sui prossimi cinque anni di scuola di ogni studente, ma anche sul percorso da intraprendere dopo il diploma.Sembrano quesiti ancora lontani, ma in realtà già da ora si iniziano aPer questo è fondamentale avere le idee chiare:, insieme a, ha organizzato così due appuntamenti in diretta con lo scopo di aiutarenei giorni che ci separano dal termine per le domande di iscrizione al prossimo anno scolastico, fissato per il 25 gennaio.che, insieme ad esperti e a studenti quasi maturandi, supporterà i ragazzi in uscita dalle scuole medie nel prendere la giusta decisione.Poco prima delle vacanze natalizie abbiamo, per capire quali fossero i dubbi ricorrenti ai quali sarebbe necessario dare una risposta. Abbiamo scoperto, ad esempio, chesul tipo di scuola o indirizzo da scegliere. Non è un dato peggiore di altri anni, ma è naturale che che una scelta così complessa non sia facile per tutti. Nella Live che vedrà lainsieme al- nel rispetto delle norme di sicurezza - e gli altri ospiti in collegamento, si offriranno non solo agli studenti, ma anche alle loro famiglie,. Insieme alla ministra, scopriremo quali sono le iniziative del MI sul tema dell’orientamento e, in particolare,. La ministra darà poi alcuni consigli agli studenti e indicherà, inoltre, i falsi miti da sfatare per scegliere la scuola più adatta senza farsi fuorviare da mode e pregiudizi. Con, dirigente del Ministero dell’Istruzione, impareremo invece come effettuaree quali sono gli strumenti digitali (e non) messi a disposizione dal MI per studenti e famiglie al fine di ricavare tutte le informazioni necessarie alla scelta della scuola a cui iscriversi. La dirigente scolastica, dell'Istituto di Istruzione Superiore ‘Savoia Benincasa’ di Ancona, aiuterà invece gli utenti a comprendere meglio, il servizio del Ministero che permette - attraverso sito o app - di consultare i dettagli su caratteristiche e offerta formativa dei diversi istituti. Non potevano poi mancare, in rappresentanza di licei, istituti tecnici e professionali: racconteranno le motivazioni dietro la loro scelta, guidando in questo modo gli studenti più giovani con la loro testimonianza. Per finire, giornalista Rai e autore di Codice, trasmissione di Rai 1 dedicata all’innovazione, contribuirà illustrando. Questo anche per tranquillizzare quei 2 studenti su 3 che hanno paura di non trovare lavoro una volta terminati gli studi:. Ed è quello che cercheremo di fare. Illustrando anche le opportunità offerte dalla formazione tecnica e professionale: una scelta tutt’altro che di ripiego e capace di soddisfare ad esempio le esigenze di quegli studenti (1 su 3), che stanno pensando di cambiare la propria scelta a causa della pandemia, optando per percorsi che possano condurre più facilmente al mondo del lavoro.Un appuntamento da non perdere! Durante la Live, che sarà trasmessa, sarà possibile interagire con il conduttore,, e con la. Quello del 13 gennaio è solo il primo di due incontri previsti sull’orientamento scolastico, nati dalla collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e Skuola.net, per accompagnare studenti e famiglie nel periodo delle iscrizioni online che si concluderanno il prossimo 25 gennaio. Seguici il 13 gennaio dalle ore 17:00 e rimani connesso per scoprire la data e l’ora della seconda Live dedicata alla scelta della scuola. Stay Tuned!