Scegli la tua scuola: consigli last minute! - Live con Ministra Azzolina, il prof influencer Enrico Galiano e i Fius Gamer il 21 gennaio ore 16:00

Orientamento: tra vecchi e nuovi mestieri, come seguire il proprio talento e prepararsi al domani

MI e Skuola.net per l’orientamento degli studenti: un appuntamento da non perdere

Manca ormai poco alla. Il 25 gennaio è la data ultima per inoltrare all’istituto che si vorrebbe frequentare nei prossimi anniSono gli ultimissimi giorni quindi, per gli indecisi last-second, per fare una scelta che può incidere non solo sui prossimi cinque anni di scuola, ma anche sul percorso da intraprendere dopo il diploma.Non è più tempo, quindi, per rimanere in bilico! Per questo il, insieme a, ha organizzato due appuntamenti in diretta con lo scopo di aiutare i ragazzi a orientarsi nei giorni che ci separano dal termine per le domande di iscrizione al prossimo anno scolastico. Dopo la prima Live del 13 gennaio, siamo quindi al secondo incontro: la diretta è fissata per il 21 gennaio dalle ore 16.Nella prima puntata abbiamo approfondito quali sono le opportunità offerte dal nostro sistema di istruzione al termine delle scuole medie e. Guardando sia dentro di sé che al di fuori, ovvero al mondo del lavoro presente e futuro. Ma qualora ci fossero ancora dei ragazzi indecisi, con la seconda Live vogliamo aiutare proprio loro. Con, docente e scrittore amatissimo dagli studenti, scopriremo come prendere la giusta decisione considerando i propri talenti e passioni, comprendendo al meglio l’importanza e il ruolo che hanno gli aspetti vocazionali nell’orientamento scolastico., Change Manager in Ashoka, contribuirà illustrando quali sono le tendenze del mondo del lavoro e quali i settori occupazionali per cui si prevede un’espansione nei prossimi anni. Insieme a, all’anagrafe Antonio Fusco, componente del progetto Fius Gamer (collettivo di gamer da 1 mln di iscritti su YouTube), vedremo inoltre come è possibile far diventare le proprie abilità e interessi un vero e proprio lavoro. Sarà presente anche lache, tramite un video messaggio, darà il proprio supporto consigliando i ragazzi. In studio a condurre, due volti di Skuola.net:, Direttore e Co-founder in compagnia di, Caporedattore.Ma non finisce qui: nel corso del Talk si illustreranno gli strumenti messi a disposizione dal MI per l’orientamento, come Scuola in Chiaro - il sito e la web app che è possibile consultare per tutte le informazioni utili sugli istituti italiani -, e si forniranno le indicazioni sul portale dedicato alle iscrizioni scolastiche online . Spazio anche per la campagna social del MI #ScegliLaTuaScuola , con contenuti dedicati ai giovani utili per la scelta della scuola superiore.Non mancare al prossimo appuntamento dedicato all’orientamento scolastico! Durante la Live, che sarà trasmessa sul sito di Skuola.net, sulla pagina Facebook e su YouTube, nonché condivisa sui canali social del MI, sarà possibile interagire con i conduttori attraverso commenti e messaggi in tempo reale. Seguici il 21 gennaio dalle ore 16:00 e, se vuoi recuperare la prima Live trasmessa lo scorso 13 gennaio, clicca qui