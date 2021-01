Iscrizioni scuola 2021 2022: Scuola in chiaro, come funziona

Scuola in chiaro: cos’è e cosa offre

Scuola in chiaro e iscrizioni: come funziona l’app

Spesso e volentieri quando si parla dile idee in merito non lo sono per niente. Vediamo insieme che cos’è questo strumento messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzioni e come può essereper l'iscrizione online al prossimo anno scolastico. Scuola in chiaro aiuta infatti le famiglie a orientarsi nella scelta della scuola e del percorso di studi dei figli, fornendo preziose informazioni sugli istituti scolastici.E' possibile usufruire di Scuola in Chiaro tramite app o sito web. Quest'ultimo haquando si tratta di istituti di ogni ordine e grado: ricerca rapida, ricerca per posizione e ricerca avanzata. Lo scopo è quello di fornire quanti più metodi per facilitare la ricerca dell’istituto di interesse. Sul portale è possibile accedere allenel periodo dedicato. Una volta localizzate le scuole è possibile visualizzare i contenuti delle singole schede informative andando anche ad a effettuare un confronto basato su una serie di parametri. Ilcura l’aggiornamento di tutte le informazioni presenti, dai risultati a distanza alle strutture scolastiche, dai risultati scolastici agli orari, dalla composizione dei docenti alle performance degli studenti. Scuola in Chiaro è prezioso, in fase di iscrizioni scolastiche, per ottenere facilmente il codice meccanografico della scuola di interesse.Esiste anche l’che è possibile utilizzate in fase di iscrizione ai primi anni dei vari ordini e gradi. All’interno dell’applicazione è possibile accedere facilmente a tutte le; l’identificazione dell’istituto può essere fatta a partire da un(ogni istituzione scolastica sede di un istituto principale ne ha uno). Il confronto che l’applicazione Scuola in chiaro permette di effettuare da accesso alla comparazione di una serie di dati e informazioni disponibili sul Portale Scuola in Chiaro o nel Portale unico dei dati. In particolare, tramite QR Code, è possibile accedere - già dal 14 dicembre 2020 - a una serie di materiali informativi già predisposti per i vari open day di presentazione delle offerte formative. Per accedere a tutte le funzionalità relative al QR Code è necessario che l’utente abbia la possibilità - tramite il suo device o un’applicazione apposita - di leggerlo.