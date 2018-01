Notte Nazionale Liceo Classico: gli studenti fanno le ore piccole a scuola

Chi pensa che il Liceo Classico sia noioso dovrà ricredersi, se ancora non lo ha fatto negli ultimi anni, e ne avrà la possibilità proprio domani. Perché? Semplice, torna per il quarto anno consecutivo uno degli eventi più innovativi della scuola italiana: la Notte Nazionale del Liceo Classico. Non sai di cosa si tratta? Beh, è il caso di recuperare in fretta questa lacuna, allora. Scoprilo leggendo il nostro articolo!

Cos’è la Notte Nazionale del Liceo Classico

L’entusiasmo dei ragazzi

Le attività

docente di Latino e Greco presso il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, e introdotta dal brano inedito “Metamorfosi” del cantautore Francesco Rainero, èA partecipare saranno quest’annoLo scopo? Quello di- spiega il professor Schembra - ma al contrario contiene tutta una serie di input e spunti che sono attualissimi e che nei ragazzi trovano terreno fertile”. L’evento ha assunto sempre più importanza, tanto chee ha avuto l’onore di ricevere un saluto della Ministra Fedeli.I ragazzi hanno da subito accolto in modo positivo questa manifestazione, come dimostra il numero di scuole aderenti che è passato dalle 150 del primo anno, ai 235 del secondo anno, poi 367 e quest’anno saranno ben 407come sostiene Schembra. Questo a testimoniare“sono dei vulcani, vogliono essere protagonisti, sono loro a organizzare le aule, ad allestirle, cosa recitare” afferma Schembra. Tutti assieme, in una Italia finalmente unita nell’ideale di difesa,Perché, secondo quanto afferma il cantautore Rainero nell’inno dell’evento, “come Teseo che spiega le vele bianche, Icaro che vola e copre le distanze, Prometeo scopre un fuoco che non lo fa bruciare, la storia può cambiare”.Così come accaduto gli scorsi anni, anche domani gli studenti dei licei classici aderentiSi potrà quindi assistere a maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, dibattiti, presentazioni volumi, incontri con gli autori, cortometraggi, cineforum, degustazioni tutto ispirato al mondo antico. Insomma una notte piena di eventi che non puoi proprio perdere!