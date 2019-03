Studente faccia al muro con la scritta "Asino" sulla schiena: putiferio a Milano

Umiliazione per un alunno di una scuola media statale di Milano. Una docente lo ha messo in punizione e, successivamente, è comparso sulla sua schiena un cartello con sopra scritto "Asino".

Prontamente alcuni compagni hanno scattato foto che sono state fatte girare sul gruppo classe. Il loro intento era quello di documentare il fatto e segnalarlo, ma così facendo hanno infranto il regolamento e sono stati sospesi. L'episodio è avvenuto intorno alla metà di Febbraio ed è stato riportato da un articolo del Corriere della Sera.

La sospensione di due studenti, la rabbia dei genitori

Provvedimenti per l'insegnante

