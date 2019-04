Milano: insulti sul muro contro la preside, gli studenti li coprono con i post it

I dirigenti scolastici hanno un ruolo molto importante e impegnativo, di certo non semplice, nel mondo della scuola. Alcuni studenti e genitori apprezzano il loro lavoro, altri non lo condividono, non sempre a ragione. In questo caso, in una scuola media di Milano, gli alunni hanno preso le difese della loro preside, esprimendole tutto il loro affetto.

Scritte sui muri: i post-it degli studenti











La preside commossa per il gesto degli studenti

Come riportato dal sito online del Corriere della sera , infatti, martedì mattina pressosono apparse delle. Gli studenti hanno reagito in maniera importante,: "Lei è la preside più brava di Milano", "Lei mette il cuore per noi e per questa scuola, le vogliamo bene", e ancora "Lei viene anche nei weekend e noi la ringraziamo e basta".La, intervistata dal quotidiano, si è detta commossa, affermando che questi gesti la motivano ancora di più a proseguire nel lavoro che sta svolgendo. Tra l’altro, nella giornata precedente al fatto, era stato ospite dell’istitutodel comune di Milano,, e la giornata, a detta della dirigente, era andata molto bene.Dalla sua parte anche i genitori degli alunni e la presidentessa del consiglio d’istituto, che ha scritto una e-mail dove ha mostrato la sua solidarietà: "Siamo affettuosamente vicini a Rita Bramante. Rimaniamo a disposizione al suo fianco, convinti che di certo questa dedizione non verrà annientata da due scritte offensive".